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【港元定存】港元7天短存最高息6厘 發鈔行也加息參加搶存戰

15:44 2022/10/13

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渣打罕有勁加港元短存息。

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金管局頻頻接錢，銀行即「搶短錢」！港元定期存款的新戰場，最近轉至超短存，渣打香港 （02888） 於本周二（10月11日）大幅上調1個月年息1厘，新息率至2厘；該行又驟加7天年息0.5厘至突破5厘新關。兩存期的門檻皆為10萬元，須白金外滙會員或優先私人理財戶，才享最高特惠息，其他客戶的1個月年息也有1.9厘，7天年息為4.5厘。以上兩類客戶皆要求合資格兌換資金，上限2000萬元，優惠至10月底。

業界指，短存近期受捧，因股市易跌難升，券商近期力谷貨幣市場基金，方便避險族先把游資泊在套現較易的防守基金，畢竟恒指已跌至逾10年新低，散戶伺機博抄底入市。另一避風港，是7天定期存款，當短存到期，追息族可因應屆時的市況，决定注碼的去向。

全城最高超長息　388天港元定存享4.1厘【下一頁

恒生 （00011） 甫於10月開局，已率先掀戰幔，把7天年息大幅上調1.5厘，新報6厘，跟集友齊膺高息王。緊接其後是南商的5.5厘，渣打的5厘亦打入3甲列，中銀香港 （02388） 也有4厘。

此外，今天（13日）暫有4行加息，富融及建行亞洲全面加，東亞 （00023） 新推4個月有3.4厘年息，大眾銀行提高中長息。

至於檢視其他存期的高息榜，東亞提供3個月定存享8.8厘，為冠絕全城的高息王，其起存額為1000元，但上限為1萬元，合資格新客期內賺盡也只是220元利息，這迎新獎賞早於8月29日在BEA App推出，10月底截止。

半年期年息呈4冠王，工銀亞洲、華僑永亨、恒生及渣打皆報3.8厘。1年期息率有雙冠王，渣打及華僑永亨皆以4厘居首。1個月年息是滙豐（HSBC）的5厘稱王。

東亞3個月港元定存息8.8厘 存款上限1萬期內賺息220元【下一頁

那邊廂，比拼虛擬銀行，1個月期年息以平保 （02318） 參股的虛銀平安壹賬通（PAOB）的2.5厘摘冠。3個月年息是小米 （01810） 牽頭的虛銀天星（AirStar Bank）的3.1厘稱王。4個月期年息以中銀香港 （02388） 、京東數科及怡和系旗下虛銀livi bank的3厘最高。

半年期年息方面，工銀亞洲、騰訊 （00700） 和港交所 （00388） 有份的虛銀富融（Fusion Bank）、livi bank 、及TOM集團 （02383） 有份的虛銀匯立（WeLab Bank）齊報3.6厘而摘冠。

1年期息率以富融勁加0.55厘至3.85厘而奪冠，險勝livi bank、PAOB及匯立的3.8。兩年期年息以匯立的3.98厘稱霸。

金管局兩日內共承接逾116.97億元沽盤，令銀行體系總結餘於明天（14日）降至1066.05億元，市料快將跌穿千億關，自5月12日迄今累計走資2316.79億元。頭寸略緊，1個月港元拆息昨天（12日）已終止7連跌，轉升至2 .47厘。

另外，外圍風高浪急，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今午回應本報查詢指，投資情緒可能會保持看跌鎊滙，因為英鎊走勢是讓英國國債找到其均衡價格的關鍵。他料英鎊短期內或在1.05至1.13上落，而1算、1.18至1.2為今年的交易區間。

廖嘉豪補充，暫仍看淡英鎊兌美元和英鎊兌瑞郎，卻看好歐元兌英鎊，油價重獲支持也可能導致英鎊兌加元看跌，且料英倫銀行於11月3日或加息75點子。此外，對日圓的3個月內預測為150。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

livi Bank 滙立銀行 富融銀行 天星銀行 虛擬銀行 華僑永亨銀行 工銀亞洲 東亞銀行（00023） 恒生銀行（00011） 滙豐控股（00005）

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