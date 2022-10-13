【有相睇】逾百萬靚裝海景戶減價150萬沽　移民業主3年蝕240萬

二手市場再有移民客蝕賣單位套現。美聯物業樊志聰表示，青衣盈翠半島2座高層A室， 實用面積769平方呎，三房套連工人房間隔，座向東北，望海景，擁過百萬靚裝修，早前以1,380萬元易手，實用呎價約17,945元。

代理透露，業主因移民而賣樓，今年7月放盤，原叫價1,530萬元，終屢減150萬元，以1,380萬元易手。從相片可見，單位外望海景，內籠裝修新淨。

資料顯示，原業主於2019年3月以1,400萬元購入上址，現帳面蝕20萬元，若連釐印費、代理佣金、裝修費計，料蝕約240萬元。

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