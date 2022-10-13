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【板塊追蹤】摩通指板塊含良好價值 電力股逆市造好

股樓投資 16:22 2022/10/13

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恒指周四（13日）未停下滑，但電力股同日造好逆市升，華潤電力（00836）、華能國電（00902）、大唐發電（00991）及華電國際（01071）收市報升幅由2.4%至7%。摩根大通早前表示該板塊蘊含良好價值，且有機會回勇。
 

【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

 

摩通認為由於近期煤炭價格下跌，以致投資者對該板塊平淡倉，而在反彈前一個月，板塊受煤炭價格高於預期所影響累跌約30%，同時有潛在電價改革支持可再生能源的發送、以及浙江取消電價減免等政策支持。該行指，自寧德時代第三季業績勝於預期及其他行業情緒疲軟後，板塊輪轉正移向清潔能源領域。


【永利澳門 1128】 澳門賭牌明截標 永利澳門已遞交博彩批給標書 股價一度抽升逾8%【見下頁

    點擊圖片放大
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該行表示，內地電力股現水平蘊藏良好價值，而作為領先企業的華潤電力和中國電力（02380）估值均相當於預測明年市賬率0.5倍，加上受近期資金流向及政策支持，應該會令該板塊回勇。同時該行予潤電及中國電力「增持」評級，目標價分別為22元及5.5元。

 

【青姐話】結餘快清零 定存最有型

 

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撰文：鄭昊彤

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電力股 港股 華能國際電力股份（00902） 華電國際電力（01071） 中國電力（02380） 大唐發電（00991） 華潤電力（00836）

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