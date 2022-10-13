【烏克蘭戰爭】俄再炸烏逾40城鎮 基輔遭無人機自殺式襲擊

俄羅斯早前為報復克里米亞大橋爆炸，連續轟炸多個烏克蘭城市。烏克蘭官員透露，俄軍近日再次發射多枚導彈，襲擊超過40個烏克蘭城市。首都基輔據報出現自殺式無人機襲擊，社區及重要基建亦成為目標。

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烏克蘭軍方周四（13日）表示，過去24小時內多枚俄軍導彈攻擊烏國超過40個定居點，烏軍同時亦向25俄國目標發動32次攻擊。據報，南部尼古拉耶夫市（Mykolaiv）據報徹夜被俄軍轟炸。

市長Oleksandr Senkevich在社交平台聲稱，當地被「大規模轟炸」，一幢5層高住宅大樓被擊中，頂部兩層完全摧毀，救援人員在瓦礫中尋找生還者。當地軍方指最少7人失蹤，可能被埋在瓦礫，暫時有一名11歲男童獲救。

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基輔地區領袖庫列巴（Oleksiy Kuleba）表示，當地一個社區周四早上遭遇俄軍無人機的自殺式襲擊，呼籲民眾留在避難所內。總統辦公室副主任Kyrylo Tymoshenko則稱，基輔另有重要基建同遭無人機的自殺式襲擊。

俄羅斯國家安全會議副秘書長Alexander Venediktov周四亦重申，警告一旦烏克蘭成功加入北約（NATO），局勢必然升溫，第三次世界大戰將一觸即發。

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責任編輯：吳漢培