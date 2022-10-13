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【信用卡優惠】中銀信用卡推出「綠綠星期六」　每月第3個星期六於指定商戶消費最高享16%現金回贈

Hot Talk 15:26 2022/10/13

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【信用卡優惠】中銀信用卡推出「綠綠星期六」　每月第3個星期六於指定商戶消費最高享16%現金回贈

中銀信用卡推出「綠綠星期六」推廣優惠，客戶憑「中銀Chill Card」於10月至12月期間，每月第3個星期六於指定「綠綠星期六」商戶消費，最高可享16%現金回贈，以鼓勵客戶將綠色消費模式融入日常生活。

中銀信用卡（國際）有限公司副總經理林敏儀表示，截至今年9月，綠色消費簽賬筆數按月上升逾40%，為迎合客戶新興消費模式，將繼續推出更多綠色消費優惠回饋，與客戶一同邁向綠色生活。

中銀信用卡客戶於10月15日、11月19日及12月17日，憑「中銀Chill Card」於指定「綠綠星期六」商戶消費，可享無上限6%現金回贈；於「綠色商戶」消費另可享高達10%現金回贈，結合「綠綠星期六」推廣，優惠獎賞高達16%。「綠綠星期六」商戶包括：Green Common、Green dot dot點點綠、iHerb、Live Zero、Loop Store、OFarm 綠盈坊及Slowood 。

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編輯：陳韻妍

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