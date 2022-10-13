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【日圓走勢】IMF撐日本央行維持寬鬆貨幣政策　日圓迫近147、兌港元徘徊5.34算

宏觀解讀 15:19 2022/10/13

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【日圓走勢】IMF撐日本央行維持寬鬆貨幣政策　日圓迫近147、兌港元徘徊5.34算

日圓繼續在24年低位徘徊，國際貨幣基金組織（IMF）表示，日本央行不應該考慮調整貨幣政策，或提高其孳息率曲線控制的可持續性，因會被市場視為收緊貨幣政策。日圓兌每美元周三曾跌至146.97，兌港元曾低見5.3415。

迅銷成日圓貶值贏家、全年多賺6成創新高　匯兌收益逾千億日圓【下一頁】

「無論日本央行如何演釋，孳息率曲線控制有任何改變都會被視作收緊，所以日本央行現在不應考慮有關變動。」IMF日本事務主管Ranil Salgado的言論，變相支持日本央行行長黑田東彥維持寬鬆貨幣政策的立場。

Salgado指，根據歷史經驗，任何的干預行動只能減緩貨幣的移動速度，而且只能於短時間內有效。日本政府上月干預滙市，日圓經過了12個交易日後，再回到干預前水平。

他續稱，市場需要看到薪酬升幅明顯上漲，即接近3%，日本央行才能表示通脹已達標。

相關文章：【日圓走勢】日圓跌穿日本政府9月干預匯市時水平　兌美元低見146.3、每百日圓兌港元見5.362

相關文章：【日圓走勢】岸田文雄撐央行超寬鬆政策　日圓再逼上月干預時水平、兌港元續低於5.4算

【ET財智Talk】債券現部署收益率達7厘？花旗陳正犖教你第四季資產配置策略

編輯：陳韻妍

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日圓 外滙 貨幣政策 國際貨幣基金組織 港元 日本 通脹 日本央行 美元

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