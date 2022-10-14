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【日圓走勢】日圓創32年低　失守148關　兌港元5.29算　華僑銀行：圓滙留意149.8關

宏觀解讀 22:21 2022/10/14

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【日圓走勢】日圓創32年低　失守148關　兌港元5.29算　華僑銀行：圓滙留意149.8關

日圓滙價創1990年以來最低，日圓兌一美元於周四衝破147關口後，今晚約9時50分升穿148關，最新報148.3，每百日圓兌港元見5.2932。不過，國際貨幣基金組織（IMF）表示，日本央行不應該考慮調整貨幣政策，或提高其孳息率曲線控制的可持續性，因會被市場視為收緊貨幣政策。

迅銷成日圓貶值贏家、全年多賺6成創新高　匯兌收益逾千億日圓【下一頁】

「無論日本央行如何演釋，孳息率曲線控制有任何改變都會被視作收緊，所以日本央行現在不應考慮有關變動。」IMF日本事務主管Ranil Salgado的言論，變相支持日本央行行長黑田東彥維持寬鬆貨幣政策的立場。

Salgado指，根據歷史經驗，任何的干預行動只能減緩貨幣的移動速度，而且只能於短時間內有效。日本政府上月干預滙市，日圓經過了12個交易日後，再回到干預前水平。

他續稱，市場需要看到薪酬升幅明顯上漲，即接近3%，日本央行才能表示通脹已達標。

華僑銀行：不排除日本未來再干預滙市

華僑銀行發表報告，指市場認為當前日本央行更關心的是日圓貶值速度，而非採取措施扭轉日圓弱勢，相信現階段日本央行將以口頭干預為主，因此日圓繼續走弱。數據方面，由於能源價格急升，日圓疲弱，日本8月經常帳盈餘589億日圓，遠低於市場預期中值，為歷年以來最低的8月。日本8月貿易逆差高達2兆4,904億日圓，為連續第10個月的逆差。數據反映貿易收支保持頹勢，或不利於未來GDP的表現。報告展望，不排除未來日本將再度干預滙市的可能性，但相信干預的效果或有減弱。要留意147.66關、以至149.8（每百日圓兌5.24港元）水平。

相關文章：【日圓走勢】日圓跌穿日本政府9月干預匯市時水平　兌美元低見146.3、每百日圓兌港元見5.362

相關文章：【日圓走勢】岸田文雄撐央行超寬鬆政策　日圓再逼上月干預時水平、兌港元續低於5.4算

【ET財智Talk】債券現部署收益率達7厘？花旗陳正犖教你第四季資產配置策略

編輯：陳韻妍

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