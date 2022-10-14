  • 26°C
香港時間 : 20221014日 (週五) 22:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日圓走勢】日圓創32年低　失守148關　兌港元逼近5.3算岌岌可危　華僑銀行：圓滙留意149.8關

宏觀解讀 21:53 2022/10/14

分享：

分享：

【日圓走勢】日圓創32年低　失守148關　兌港元逼近5.3算岌岌可危　華僑銀行：圓滙留意149.8關

日圓滙價創1990年以來最低，日圓兌一美元於周四衝破147關口後，今晚約9時50分升穿148關，現報148.01，每百日圓兌港元亦低見5.3037。不過，國際貨幣基金組織（IMF）表示，日本央行不應該考慮調整貨幣政策，或提高其孳息率曲線控制的可持續性，因會被市場視為收緊貨幣政策。

迅銷成日圓貶值贏家、全年多賺6成創新高　匯兌收益逾千億日圓【下一頁】

「無論日本央行如何演釋，孳息率曲線控制有任何改變都會被視作收緊，所以日本央行現在不應考慮有關變動。」IMF日本事務主管Ranil Salgado的言論，變相支持日本央行行長黑田東彥維持寬鬆貨幣政策的立場。

Salgado指，根據歷史經驗，任何的干預行動只能減緩貨幣的移動速度，而且只能於短時間內有效。日本政府上月干預滙市，日圓經過了12個交易日後，再回到干預前水平。

他續稱，市場需要看到薪酬升幅明顯上漲，即接近3%，日本央行才能表示通脹已達標。

華僑銀行：不排除日本未來再干預滙市

華僑銀行發表報告，指市場認為當前日本央行更關心的是日圓貶值速度，而非採取措施扭轉日圓弱勢，相信現階段日本央行將以口頭干預為主，因此日圓繼續走弱。數據方面，由於能源價格急升，日圓疲弱，日本8月經常帳盈餘589億日圓，遠低於市場預期中值，為歷年以來最低的8月。日本8月貿易逆差高達2兆4,904億日圓，為連續第10個月的逆差。數據反映貿易收支保持頹勢，或不利於未來GDP的表現。報告展望，不排除未來日本將再度干預滙市的可能性，但相信干預的效果或有減弱。要留意147.66關、以至149.8（每百日圓兌5.24港元）水平。

相關文章：【日圓走勢】日圓跌穿日本政府9月干預匯市時水平　兌美元低見146.3、每百日圓兌港元見5.362

相關文章：【日圓走勢】岸田文雄撐央行超寬鬆政策　日圓再逼上月干預時水平、兌港元續低於5.4算

【ET財智Talk】債券現部署收益率達7厘？花旗陳正犖教你第四季資產配置策略

編輯：陳韻妍

開啟hket App，閱讀全文
美股 日圓 外滙 貨幣政策 國際貨幣基金組織 港元 日本 通脹 日本央行 美元

上一篇文章

【英鎊危機】卓慧思：將繼續提高企業稅「讓市場相信政府的財政紀律」　侯俊偉接替關浩霆任英國財相（不斷更新）

下一篇文章

【航空股】東方航空9月客運運力投入、旅客周轉量按年跌約三成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股夜期+ADR】夜期勁彈273點　滙豐ADR高港7%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期勁彈273點　滙豐ADR高港7%（不斷更新）
【英鎊危機】卓慧思盛傳大改減稅方案、關浩霆提前返英國　英鎊重上8.9算、滙豐開市即彈半成
【英鎊危機】卓慧思盛傳大改減稅方案、關浩霆提前返英國　英鎊重上8.9算、滙豐開市即彈半成
【港股夜期+北水】恒指夜期跌40點　北水連續2日錄超過50億元淨流入　大手買騰訊及藥明生物（不斷更新）
【港股夜期+北水】恒指夜期跌40點　北水連續2日錄超過50億元淨流入　大手買騰訊及藥明生物（不斷更新）
【債務重組】香港航空擬就490億債務重組　高院批准召開債權人會議
【債務重組】香港航空擬就490億債務重組　高院批准召開債權人會議
【美國經濟數據】美國9月零售銷售增長少過預期　進口物價指價跌幅高過預期
【美國經濟數據】美國9月零售銷售增長少過預期　進口物價指價跌幅高過預期
【美股開市】零售數據放緩　美債息穿3.9厘　道指升178點　納指升1%（不斷更新）
【美股開市】零售數據放緩　美債息穿3.9厘　道指升178點　納指升1%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款