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【微軟新品】微軟發布多款Surface產品　最快下周一開始預售

科技 18:00 2022/10/13

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微軟宣布，多款Surface產品包括：Surface Laptop 5手提電腦、Surface Pro 9 二合一裝置、Surface Studio 2+ 一體式電腦，以及無障礙設計的Surface自定義配件、改善混合會議體驗的Microsoft Presenter+ 和 Microsoft Audio Dock正式登場。

微軟（Microsoft）Surface系列一年一度的更新又來了！微軟宣布，多款Surface產品包括：Surface Laptop 5手提電腦、Surface Pro 9 二合一裝置、Surface Studio 2+ 一體式電腦，以及無障礙設計的Surface自定義配件、改善混合會議體驗的Microsoft Presenter+ 和 Microsoft Audio Dock正式登場。其中Surface Laptop 5將於10月25日於香港正式發售；而Surface Studio 2+及Surface Pro 9 將於11月4日及11月11日於香港正式發售。

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全新Surface裝置搭載第十二代Intel Core處理器並支援Intel Evo平台，同時配備Thunderbolt 4，結合Windows 11作業系統及雲端AI功能。

Surface Laptop 5

Surface Laptop 5採用維持3:2比例的 PixelSense觸控屏幕，有13.5吋及15吋2種版本，皆提供 Dolby Vision IQ，可在任何照明條件下為用戶提供最佳畫面；喇叭經過調校，並提供 Dolby Atmos 3D空間處理。電腦具備前置高畫質鏡頭和Studio麥克風，可在任何照明環境中調整鏡頭曝光度。外殼顏色共有白金、莫蘭迪綠、砂岩金、霧黑4種顏色，售價8,488港元起。

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Surface Pro 9

Surface Pro 9提供2種處理器選擇，分別是：搭載建置在Intel Evo平台的第12代Intel Core 處理器和Thunderbolt 4，或搭載高通Snapdragon 5G的Microsoft SQ3處理器，成為唯一支援 5G 的版本。

Intel Core處理器能夠執行現實生活中的多工處理，提供比Surface Pro 8高出50%的效能；Thunderbolt 4則實現快速數據傳輸、對接多個4K顯示器或支援eGPU設置。

至於 Microsoft SQ3處理器除了提供5G連網，以及長達 19 小時的電池續航力；還透過全新神經處理器（NPU），每秒能夠進行超過 15 兆次的運算，實現 AI 新功能。

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外觀方面，Surface Pro 9採用鋁製外殼，共有白金、石墨、寶石藍、森林綠4種顏色。搭載13吋PixelSense觸控屏幕，具高達120Hz屏幕更新率和廣域色彩。屏幕裡還有鏡頭、Omnisonic喇叭、指向性麥克風以及客製化G6芯片，可透過觸覺訊號將手寫結合Microsoft OneNote 新的筆跡焦點（Ink Focus）或適用於Windows 11系統的GoodNotes App，在屏幕上書寫就像用筆和紙書寫一樣。

售價方面，搭載Intel芯片的Surface Pro 9家用版售8,688港元起；而搭載Microsoft SQ3處理器的家用版則售11,688港元起。

Surface Studio 2+

升級版的Surface Studio 2+採用第 11 代Intel Core i7-11370H 處理器以建構Surface Studio處理引擎，CPU 效能提高 50%，但未直上第12代處理器；更搭載 NVIDIA GeForce RTX 3060獨立顯示卡，將繪圖效能提高一倍。

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微軟也針對屏幕、鏡頭、Studio 麥克風等進行升級，並配備USB-C、Thunderbolt 4 連接埠。Surface Studio 2+售價為38,888港元，將於11月4日正式發售。

以上三款產品均於10月17日起至正式發售日期前進行預售。微軟也宣布推出可以改善混合會議體驗的2款配件：Microsoft Presenter+ 和 Microsoft Audio Dock。

【機迷熱話】微軟Xbox業務去年賺逾千億　Xbox Game Pass佔近兩成收入

責任編輯：曾曉汶

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