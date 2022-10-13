▲ 【UNIQLO母企】迅銷成日圓貶值贏家、全年多賺6成創新高 匯兌收益逾千億日圓

UNIQLO、GU母企迅銷 （06288） 公布至8月財政年度業績，迅銷全年度收入按年增7.9%至23,011億日圓，盈利按年增61%至2,733億日圓，創歷年最高紀錄。迅銷指，全年盈利超出預測水平，主要受惠於海外UNIQLO表現出色，日本UNIQLO在下半財年也急起直追，大中華區業務也在上季回穩。

日圓年內大幅貶值，令迅銷以外幣計值的金融資產等帳面價值在換算為日圓後錄得匯兌收益達1,143億日圓，以致融資收入及成本項下錄得淨增長1,162億日圓。集團強調，即使剔除匯率因素後，集團全年度業績仍創下歷年來最高的溢利水準。

迅銷預期，新財年收益可再增15%至26500億日圓，但盈利會轉跌16%至2300億日圓，主要由於公司預期難再重現逾千億日圓匯兌收益。公司強調剔除匯兌影響後，預計2023年度純利較上年度仍將錄得增長。

公司預計新年度每股股息將爲680日圓，其中包括中期派息340日圓、期末派息340日圓，與上一年度相同。

海外UNIQLO發威 大中華區經營溢利貢獻逾半

在上一財年，迅銷指出，海外UNIQLO收益按年增20%至11,187億日圓，經營溢利按年增42%至1,583億日圓。迅銷指出，日圓貶值推高收入和經營溢利，但以當地貨幣計算依然有強勁增長。

迅銷在以往數季都提及大中華區表現受制於疫情，公司指出，全年度計，大中華區收益小幅增長1%至5385億日圓，但經營溢利下跌17%至834億日圓。不過，公司表示，在出行限制放寬後，財年第4季度銷售額轉錄增長，溢利大幅上升。

其他海外市場方面，迅銷北美、歐洲都轉虧為盈，並形容傳播主打商品資訊及加強品牌經營策略，穩步建立起UNIQLO的知名度，而南韓、東南亞、南亞及大洋洲地區經營溢利都有大幅增長。

日本UNIQLO平穩 GU表現失色

日本本土方面，UNIQLO分部收入跌4%至8,102億日圓，經營溢利升不足1%至1,240億日圓。公司指，上半年度因冬裝暢銷商品庫存不足，同店銷售表現按年跌9%，但下半財年已回升4.7%，並指出KANDO外套、KANDO長褲及襯衫商品銷情強勁。

副綫GU業務方面，分部收益按年跌4%至2460億日圓，經營溢利跌17%。公司解釋，上半年度因生產及物流延誤影響使暢銷商品庫存不足，銷情不佳，錄得收益下降，情況在下半年減少商品重類後已有改善，收益增長。

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編輯：麥德銘