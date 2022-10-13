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【香港樓市】交銀國際：放寬壓力測試料中價一手樓受惠最大　預期寫字樓租金明年底前再跌5%至10%　

股市 14:35 2022/10/13

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【香港樓市】交銀國際：放寬壓力測試料中價一手樓受惠最大　預期寫字樓租金明年底前再跌5%至10%　

交銀國際指，由於近日股市波動，加上加息效應，以及本港關口重開，相信短期會令本土消費能力減弱，而宏觀經濟不明朗因素則會繼續打壓寫字樓需求，預期2023年底前，寫字樓租金會再跌5%至10%，而直至關口完全開放及商業環境改善前，收租股會持續受到人口外流的影響。

交銀國際指，據第一太平戴維斯報告，本港寫字樓租金第三季持續疲弱，主要由於股市表現欠佳，以及內地企業對寫字樓需求欠佳；期內零售租金在本港消費支持下回穩，整體按季跌0.3%，但尖沙咀租金跌1.3%，銅鑼灣及中環則企穩。

彭博：港府考慮有條件放寬非居民買樓15%稅率　本地地產股倒升【下一頁】

中港仍未通關，交銀國際表示，全港寫字樓租金都有下跌，當長沙灣、葵涌、荃灣等地按季跌0.4%，港島南按季則跌3.4%，整體租金較2019年高峰回落約30%，預期未來12個月租金會進一步下滑。空置率方面，整體空置率維持10.2%，中環及西九龍兩大主要供應地區的空置率分別為8.3%及14.4%。

住宅方面，面對金管局早前放寬壓力測試，預期中價一手樓市場受惠最大，去貨率可維持高位，偏好發展商股多於收租股，重申新鴻基地產 （00016） 為行業首選。

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編輯：陳韻妍

港股 大行報告 一手市場 香港物業 出入境管制 收租 中環 第一太平戴維斯 長沙灣 香港金融管理局

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