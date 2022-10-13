美陰謀論網主再次誹謗罪成 需賠小學槍擊家屬逾75億

美國陰謀論者瓊斯早前再被康涅迪格州桑迪胡克小學槍擊案受害家屬入稟，指控他稱槍擊事件為騙案屬誹謗。康州法庭周三（12日）裁定，瓊斯誹謗罪成，需向受害者家屬賠償9.65億美元。

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受害者家屬作供時表示，由於瓊斯（Alex Jones）公開宣稱桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School）槍擊案為騙案，其支持者多年來不斷騷擾家屬，甚至發出死亡威脅。家屬指控瓊斯及其公司，利用他們的傷痛獲利。

法庭周三裁定，瓊斯及其公司需為言論引起的損失賠償，判罰9.65億美元（約75.7億港元）。聽聞裁決後，不少死難者家屬不禁落淚。法庭指瓊斯拒絕交出證據，證明公司是否透過言論獲利。

瓊斯在審訊期間，於庭上承認桑迪胡克小學槍擊案為真實，但同時嘲諷法官，並指起訴是由民主黨主導的陰謀，意在令他禁聲及終止他的職業生涯。他亦表明，自己已就言論多次道歉不會再次道歉。

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瓊斯未布出庭聆聽判決，但在其節目上表明不會支付近10億美元賠償，更揚言不會停止對槍擊案的質疑。暫時未知瓊斯能否負擔賠償，但他在早前的聆訊中表明，自己無力支付超過200萬美元的賠償。瓊斯的公司早前已入稟申請破產。

今次為瓊斯第二度因聲稱桑迪胡克小學槍擊案為騙案接受聆訊，8月時德州法庭日前裁定，瓊斯需就言論作出的補償性損害賠償410萬美元。第三宗同類起訴亦在德州審理，估計年底有裁決。

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責任編輯：吳漢培