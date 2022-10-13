英藝術家燒數千幅畫作 逼買家NFT實體二選一

非同質化代幣（NFT）近年在藝術界大行其道，吸引不少藝術發行。英國著名藝術家赫斯特早前推動NFT項目，出售多幅個人作品的NFT。赫斯特NFT項目的每個作品對應一個NFT， 買家只能選擇保留實體或NFT。近日赫斯特在社交平台表示，已經燒毀1,000件作品，並將燒毀更多。

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赫斯特（Damien Hirst）周二（11日）在Instagram直播，內容是他燒毀自己1,000件作品。赫斯特表示，將繼續燒毀數千件。據報，有關作品為他「貨幣」（The Currency）項目的一部分，作品上印有他標誌性的彩色圓點，紙張是手製，而圓點材料則採用琺瑯顏料。

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每副實體作品接對應一個NFT，一共有1萬個。作品最初售價為2,000美元（約1.56萬港元），與赫斯特其他作品價格相比，價格教能令大眾負擔。赫斯特已在一年前開始出售「貨幣」項目作品，買家要麼選擇實體作品，或持有NFT，無論選擇哪一個，另一個選擇都會被銷毀。

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赫斯特在影片配文中表示，很多人認為他在燒毀價值數百萬美元的藝術品，但他明白並非如此。他指透過焚燒實體作品，將藝術品轉化成NFT。赫斯特亦指，藝術的價值無論是實體或NFT形式亦難以被衡量。

據報最終選擇持有NFT及實體作品人數相近，前者僅多後者約300人。藝術品交易網站Artnet記者Caroline Goldstein表示，「貨幣」項目令赫斯特在數字藝術世界進入一個新世界，要求藝術市場決定何者更有價值。

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責任編輯：李俊儀