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【烏克蘭戰爭】南韓拒多艘俄遊艇停泊 20多逃兵僅2人准入境

環球社會熱點 14:04 2022/10/13

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俄羅斯總統普京上月底下達部分動員令後，外界估計有20萬名俄羅斯男性離開國家避兵役。南韓國會議員周三（12日）表示，連日在南韓海域發現多架載有俄羅斯民眾的遊艇，當中只有兩人成功上岸，其餘20多人被拒入境。

普京批歐洲為能源危機元兇 願重啟天然氣供應 【下一頁】

南韓國會議員安浩永周三引述海岸警衛隊數據，顯示10月1月至5日期間，於南韓海域發現四艘合共載有23名俄羅斯民眾的遊艇，絕大部分都是年齡20多至30多歲男性，懷疑他們為逃離兵役而前往南韓暫避。

據悉，他們嘗試通過南韓多個港口登陸，並向移民局申請入境許可。由於所有人沒有旅行證件，亦無法解釋到訪目的，當局最終只批准兩名曾有入境紀錄的俄國男子入境，其餘人士一律被拒。司法部拒絕透露他們是否要求取得難民身份。

聯合國譴責俄吞併烏4地 中印棄權 【下一頁】

兩艘載有15名俄羅斯人的遊艇周二（11日）分別從南韓鬱陵島，和東南部浦項港出發離開，至於仍然滯留浦項的兩艘遊艇，據悉其中一艘打算前往泰國。

英國《衛報》早前報道指，有8名俄羅斯帆船運動員從遠東城市海參崴（Vladivostok）出發駛往南韓，但未知是否屬於被南韓當局所截獲的人士。

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責任編輯：郭麗明

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