【室內設計】75萬裝修蔚藍灣畔510呎單位 客廳設大型飾物櫃擺放心愛模型 特色設計巧妙劃分室內空間

今次介紹的室內設計個案，是位於將軍澳坑口蔚藍灣畔的一個兩房單位。負責今次設計工程的設計公司OscarC. Studio，其設計師巧妙地通過間牆櫃、趟簾及特色門框的設計，在盡量不設置門身的情況下，成功將510平方呎的室內空間，劃分為各具功能的不同區域，盡可能發揮每一吋寶貴的空間。

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全屋用色上偏向黑白灰色調，走現代簡約風的裝修風格，不過在入屋位置卻可找到一幅藍色牆，凸顯其玄關功能，而這面牆亦與客廳的藍色電視牆互相呼應。玄關範圍設有鞋櫃、掛牆鏡和掛衣勾，方便為戶主在此外出前整理儀容及換鞋，以及在回家後放下私人物品及外套。

由於業主表明其中一個設計要求是需要大量儲物空間，因此設計師根據此原則，在全屋設置了各式儲物空間。除了標準的儲物櫃外，設計師因應戶主為模型愛好者，特別在客廳設置了一組大型飾物櫃，飾物櫃內設有燈條，方便戶主展示心愛的公仔模型；飾物櫃亦同時提供額外的空間，供戶主放置影碟及玩具包裝盒等其他收藏品。

玄關及客飯廳：

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模型飾物櫃：

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房中房設計省成本

此單位設有睡房與書房各一，本為兩個獨立房間，裝修後改為「房中房」設計，兩房之間以趟簾區隔，相比大門更省成本及空間。兩房之間本有一幅牆身，設計師決定將之拆除，並改為一個雙面間牆櫃，既可為書房進一步增加儲物空間，主人房一邊亦可作掛牆電視檯之用，而這個拆牆工程亦為是次裝修的最大型改動。

主人房內除設有衣櫃和床頭櫃外，地台內亦提供了不少儲物空間，房內多個位置亦加入裝飾用的滲燈，提供照明功能外亦有助營造舒適的居家氛圍。此外，主人房對出窗外為「無敵大海景」，窗台上亦設置了多個座墊，方便戶主在此欣賞窗外美景。

主人房：

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由於戶主夫婦均有在家工作的需求，因此設計師在書房訂造了一張大型的工作用L檯，其尺寸之大，足以在兩邊同時放置四個屏幕及打印機，讓兩人在互不干擾之下同時工作。

書房：

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捨棄門身配合風格

浴室位於書房對面，設計師為減少浴室對書房的干擾，特意將浴室的木門改為隱藏式暗門設計，並加入條紋設計完美地融合於牆身之中，關門後看上去彷如一幅特色牆，與淺色系的木地板亦顯得非常匹配。設計師打破傳統設計概念，除了大門及浴室門外，屋內便再沒有其他門身。原有的廚房門拆除後以黑框作裙邊代替，而相同的黑框設計亦可以在客飯廳的飾物櫃上找到，風格一脈相承。

順帶一提，浴室淋浴間內設有一幅藍色磚牆，設計師捨棄了傳統四平八穩的鋪磚法，改為較有特色的「人字形」的鋪法，其交錯的綫條效果提供了更為豐富的層次感。

浴室及廚房：

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裝修費用明細

裝修工程：約49萬元 訂造傢俬：約26萬元 裝修工程總價：約75萬元

▲ 設計平面圖

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相片來源：OscarC. Studio

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責任編輯：嚴浩文