【英國王室】查理斯加冕撞正一人生日 擺明落哈里面？

英國王室日前宣布，國王查理斯三世的加冕儀式將於明年5月6日舉行。不少網民其後發現，查理斯加冕日期正是其孫子阿奇的4歲生日。有網民指決定殘酷，更有網民認為查理斯此舉是回應哈里夫婦發放官方相。但亦有網民指，王室決定或僅是疏忽導致，更有網民認為撞期並無大礙。

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英國白金漢宮已正式宣布，明年5月6日舉行查理斯（King Charles III）的加冕儀式。但網民隨即發現，當日同時亦是他最年幼的孫仔阿奇（Archie）的4歲生日。有網民隨即在社交平台Twitter上形容，查理斯決定殘酷，對此感到討厭。

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亦有網民認為，王室試圖用相關事件，蓋過任何與哈里王子（Prince Harry）相關的消息。亦有網民猜測，哈里夫婦在其他王室成員發放官方照後兩日自行放相，令一眾王室支持者震驚，擔心任何其他孩子生日照會令加冕儀式黯然失色。更有網民直言，無論如何都要安排好時間，選擇在阿奇生日加冕簡直是膽大妄為（audacity）。

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但亦有網民認為，王室決定僅是出於疏忽，因為日期由王室及教堂共同確定，相信當中無人知道當天為阿奇4歲生日。

雖然很多人對加冕日期感到不滿，但亦有人認為日子相撞並無大礙，並在質問為何他人關心加冕儀式和兒童的生日是否重疊。亦有網民指，阿奇在加州生活的時間較英國長，查理斯見到阿奇的次數亦甚少，不了解孫仔出生日期亦不奇怪。

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責任編輯：李俊儀