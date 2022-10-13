  • 29°C
香港時間 : 20221013日 (週四) 14:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國王室】查理斯加冕撞正一人生日 擺明落哈里面？

環球社會熱點 13:15 2022/10/13

分享：

分享：

英國王室日前宣布，國王查理斯三世的加冕儀式將於明年5月6日舉行。不少網民其後發現，查理斯加冕日期正是其孫子阿奇的4歲生日。有網民指決定殘酷，更有網民認為查理斯此舉是回應哈里夫婦發放官方相。但亦有網民指，王室決定或僅是疏忽導致，更有網民認為撞期並無大礙。

卡米拉或成英史上首位無后冠加冕 全因一顆鑽石惹禍  【下一頁】

英國白金漢宮已正式宣布，明年5月6日舉行查理斯（King Charles III）的加冕儀式。但網民隨即發現，當日同時亦是他最年幼的孫仔阿奇（Archie）的4歲生日。有網民隨即在社交平台Twitter上形容，查理斯決定殘酷，對此感到討厭。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

亦有網民認為，王室試圖用相關事件，蓋過任何與哈里王子（Prince Harry）相關的消息。亦有網民猜測，哈里夫婦在其他王室成員發放官方照後兩日自行放相，令一眾王室支持者震驚，擔心任何其他孩子生日照會令加冕儀式黯然失色。更有網民直言，無論如何都要安排好時間，選擇在阿奇生日加冕簡直是膽大妄為（audacity）。

查理斯三世明年5月6日加冕 據報儀式規模大縮水 【下一頁】

但亦有網民認為，王室決定僅是出於疏忽，因為日期由王室及教堂共同確定，相信當中無人知道當天為阿奇4歲生日。

雖然很多人對加冕日期感到不滿，但亦有人認為日子相撞並無大礙，並在質問為何他人關心加冕儀式和兒童的生日是否重疊。亦有網民指，阿奇在加州生活的時間較英國長，查理斯見到阿奇的次數亦甚少，不了解孫仔出生日期亦不奇怪。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【英國王室】卡米拉或成史上首位無后冠加冕 全因一顆鑽石惹禍
今日
【英國王室】卡米拉或成史上首位無后冠加冕 全因一顆鑽石惹禍
【英國王室】查理斯三世明年5月6日加冕 據報儀式規模大縮水
2022/10/12
【英國王室】查理斯三世明年5月6日加冕 據報儀式規模大縮水
【英國王室】威廉分享生命突遭巨變經歷 被指與兩事有關
2022/10/12
【英國王室】威廉分享生命突遭巨變經歷 被指與兩事有關
王儲威廉失「最性感光頭男」寶座 荷里活巨星高分奪冠
2022/10/12
王儲威廉失「最性感光頭男」寶座 荷里活巨星高分奪冠
哈里透露仔女加州生活近況 原來家庭另有新成員
2022/10/11
哈里透露仔女加州生活近況 原來家庭另有新成員

你可能感興趣

【英國王室】卡米拉或成史上首位無后冠加冕 全因一顆鑽石惹禍
今日 12:22
【英國王室】卡米拉或成史上首位無后冠加冕 全因一顆鑽石惹禍
【英國王室】查理斯三世明年5月6日加冕 據報儀式規模大縮水
13:18 2022/10/12
【英國王室】查理斯三世明年5月6日加冕 據報儀式規模大縮水
【英國王室】威廉分享生命突遭巨變經歷 被指與兩事有關
10:48 2022/10/12
【英國王室】威廉分享生命突遭巨變經歷 被指與兩事有關
皇室 網絡熱話 社交平台 查理斯 哈里王子 英國 加利福尼亞

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月13日 時間14:00）

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】聯合國譴責俄吞併烏4地 中印棄權
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

疫情封城期間出世BB兩能力較低 更傾向爬行
疫情封城期間出世BB兩能力較低 更傾向爬行
新型冠狀肺炎全球疫情（10月13日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月13日 時間14:00）
【烏克蘭戰爭】普京晤阿聯酋領袖 大讚減產穩定市場
【烏克蘭戰爭】普京晤阿聯酋領袖 大讚減產穩定市場
英恐怖女護士涉謀殺17名嬰兒 一原因引醫院懷疑終落網
英恐怖女護士涉謀殺17名嬰兒 一原因引醫院懷疑終落網
【烏克蘭戰爭】美國將重新評估與沙特關係 拜登願和兩院合作
【烏克蘭戰爭】美國將重新評估與沙特關係 拜登願和兩院合作
【烏克蘭戰爭】聯合國大比數譴責俄吞烏4地 普京指俄非能源危機元兇（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】聯合國大比數譴責俄吞烏4地 普京指俄非能源危機元兇（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款