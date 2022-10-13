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【施政報告2022】彭博：港府考慮有條件放寬非居民買樓15%稅率　本地地產股倒升

股市 13:01 2022/10/13

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【施政報告】彭博引匿名消息：港府考慮有條件放寬非居民買樓15%稅率　同時放寬專才簽證

行政長官李家超下周公布上任後首份《施政報告》，彭博最新引述匿名消息人士指，港府據悉在考慮放寬房地產稅和簽證的限制，以設法遏制因疫情造成的人才流失。部分人士表示，政府可能放寬對非居民購房者需要支付的15%印花稅規定，這些勞工在香港停留一定年限後可能會獲得退還部分或全部稅款。目前尚不清楚最短期限是多少，以及是否所有非居民購房者都適用。

報道於中午時分發布，本地地產股午後由跌轉升，新地 （00016） 轉升1%，長實 （01113） 、新世界發展 （00017） 也輕微轉升。

其他吸引人才措施方面，報道引述其中一位知情人士表示，港府正在考慮的舉措之一是讓香港公司更容易在13個優先行業僱用非本地勞工，包括資產管理、金融科技和環境、社會和治理金融服務。這位知情人士說，公司在從中國內地或海外招聘之前，不再需要經歷一個漫長的過程來證明他們已努力招聘當地人士擔任這些職位。

報道引述知情人士說，正在討論的其他措施包括向一些高技能專業人士提供現金補貼，以及設立一個特定的政府部門來吸引和管理內地和海外工人和投資。他們說，細節仍可能有變，其中一些措施可能不會出現在李家超下周的施政報告中。

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">

編輯：麥德銘

港股 地產 印花稅 李家超 施政報告

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