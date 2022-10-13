【烏克蘭戰爭】聯合國譴責俄吞併烏4地 中印棄權

俄羅斯早前發起公投，把烏克蘭東部及南部4個地區納入領土。聯合國大會日前以大比數通過決議，譴責俄羅斯吞併烏克蘭4地區成為領土。連同俄羅斯在內共5國反對，中國與印度在內等35國選擇棄權。

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聯合國大會周三（12日）表決，決定是否譴責俄羅斯早前舉行公投，把烏克蘭的頓涅茨克（Donetsk）﹑盧甘斯克（Luhansk）﹑赫爾松（Kherson）及扎波羅熱（Zaporizhzhia）納入俄國領土。

193個成員國中約4分3，共143國投贊成票，支持根據國際認可的國界維護烏克蘭主權﹑獨立﹑統一及領土完整。烏克蘭駐聯合國大使基斯利齊亞（Sergiy Kyslytsya）指結果令人驚嘆。

美國駐聯合國大使托馬斯格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）則指，結果反映俄羅斯不會嚇退全球。托馬斯格林菲爾德稱今次是俄羅斯入侵烏克蘭，難保其他國家會成為下一個受害者。

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俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈（Vassily Nebenzia）批評，投票結果是公開挑釁及被政治化，指結果可能摧毀各方希望循外交層面上解決俄烏戰爭付出的全部努力。涅邊賈狠批西方國家虛偽，表明決議不符聯合國憲章，重申俄國對4地的領土主張合法，強調決議不具任何國際效力要求俄羅斯立即及無條件撤回決定，並從烏克蘭撤軍。

中國常駐聯合國副代表耿爽表示，聯大採取的任何行動應該有利於局勢緩和﹑早日對話及推動政治解決這場危機。耿爽表示，中國投棄權票是因為認為決議不會有幫助。

35國選擇棄權，包括與俄羅斯保持友好關係中國及印度。北韓﹑白俄羅斯﹑叙利亞及中美洲國家尼加拉瓜（Nicaragua）則聯同俄羅斯，一起投反對票。

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責任編輯：吳漢培