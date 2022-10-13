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【大行看法】東亞聯豐：市場料在高通脹和經濟衰退兩大憂慮不斷拉鋸　中國經濟復甦步伐取決會否改變清零政策

股市 12:37 2022/10/13

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【大行看法】東亞聯豐：市場料在高通脹和經濟衰退兩大憂慮不斷拉鋸　中國經濟復甦步伐取決會否改變清零政策

東亞聯豐認為，今年來市場調整的幅度，很大程度已經反映疲弱的宏觀經濟和地緣政治的負面因素，短期內市場仍然會就高通脹和經濟衰退兩大憂慮不斷拉鋸，令股市及美國國債收益率仍然波動，年底前仍會繼續加息，而直至市場明朗化之前，對股票持「中性」態度，並預計今年年底或明年第一季通脹增長速度將放緩。

「當通脹和美國債息穩定下來、環球經濟和公司業績前景較為清晰時，市場情緒和估值有機會得到大幅改善，現時市場累積的資金將回流入市。」

東亞聯豐看好能源、必需品和電訊等行業

東亞聯豐指，面對經濟放緩的可能，防禦性高的股份，一些在低迷市況仍然能產生強勁現金流和盈利清晰度較高的行業都被看好，例如能源、必需品和電訊等，而受惠價格高企和供應緊張，商品和原材料股可以作爲對沖通脹的板塊。此外，低碳經濟是各國長遠目標，加上市場對可再生能源、電動汽車鋰電池等領域需求殷切，料企業不會停止投資。

建銀國際趙文利：第四季很大機會是港股中長期底部【下一頁】

中國經濟復蘇步伐將取決於中國會否改變其清零政策，及施行促進經濟政策的速度，基於中美貨幣政策分歧繼續擴大，市場預計人民幣兌美元會持續疲弱。東亞聯豐看好具結構性增長的企業，例如可再生能源、工業自動化和國內消費等領域，也看好防守性高，和有能力回購股份的企業。

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編輯：陳韻妍

港股 大行報告 回購 加息 地緣政治 美國 人民幣 通脹 中國

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