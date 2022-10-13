【比亞迪1211】比亞迪計劃於印度 建設第二間工廠

內媒報道，電動車及鋰電池生產商比亞迪(01211)相關負責人確認，比亞迪印度分公司已經考慮在印度建第二個工廠，並將在適當的時候對外公布。比亞迪目前在印度設有一家工廠，用於生產比亞迪e6。比亞迪逆市造好，半日收報195.6元上升0.3%。

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另外乘聯會日前公布，中國9月份廣義乘用車零售銷量同比增加21.2％。9月乘用車生產235.7萬輛，按年增長37％，按月增長11.2％。９月新能源車國內零售滲透率31.8％，較2021年９月21.1％的滲透率提升11個百分點。9月，自主品牌中的新能源車滲透率55.2％；豪華車中的新能源車滲透率29.7％；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有4.2％。其中，比亞迪汽車銷量首次超過20萬輛，繼續領跑新能源乘用車市場。

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