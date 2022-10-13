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【英國王室】卡米拉或成史上首位無后冠加冕 全因一顆鑽石惹禍

環球社會熱點 12:22 2022/10/13

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英國王室確認國王查理斯三世在明年5月6日舉行加冕儀式，王后卡米拉同日接受加冕。惟英媒報道指，由於王室著名的「光之山」鑽石存在政治爭議，打算取消為王后佩戴后冠的環節。卡米拉或成為英國王室史上首名無后冠加冕的王后。

查理斯三世明年5月6日加冕 據報儀式規模大縮水 【英國王室】

英媒報道稱，國王查理斯三世（King Charles III）多年前已計劃與卡米拉（Queen Camilla）同日舉辦加冕儀式，王室當時同意按照傳統，為卡米拉佩戴女王后冠，確立她王后地位。

《每日郵報》表示，鑲在女王皇冠上的「光之山」鑽石（Koh-i-Noor）擁有權極具爭議。這顆105卡的鑽石原產於印度，曾幾度易主流落在巴基斯坦、伊朗、阿富汗等地區。

多年以來，印度以及鄰近其他幾個國家聲稱擁有光之山鑽石，並與英國就鑽石擁有權誰屬存在爭議，英國甚至多次被起訴非法掠奪光之山鑽石，為王室與查理斯帶來政治考量。

據悉，王室打算將光之山鑽石從女王后冠取出、或安排卡米拉佩戴簡單款式頭冠完成加冕，甚至計劃在王后加冕儀式上，取消為卡米拉戴后冠的環節，避免觸發多國不滿。

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威廉分享生命突遭巨變經歷 被指與兩事有關 【下一頁】

資料指，印度西部旁遮普邦的「錫克教王國」大君Duleep Singh於1955年，將光之山鑽石作為禮物送給殖民者英國維多利亞女王，王室將其鑲嵌在后冠上。

相傳這顆鑽石會詛咒男性，所有曾擁有光之山的男人會失去王位或遇上厄運，維多利亞女王是唯一一位佩戴的君主。

自此光之山鑽石一直由君主配偶佩戴。光之山鑽石曾先後鑲嵌於亞歷山德拉王后、瑪麗王后的后冠，以及1937年與喬治六世（George VI）一起加冕的王太后（Queen Elizabeth The Queen Mother）后冠，亦是英國王后的象徵。

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責任編輯：郭麗明

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