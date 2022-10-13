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【內房危機】「示範民企」旭輝港元換股債違約、美元債持有人稱未如期收款　公司：內地長假期影響

股市 12:43 2022/10/13

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【內房危機】「示範民企」旭輝港元換股債違約、美元債持有人稱未如期收款　公司：內地長假期影響

被列為「示範民企」之一、獲國企擔保新發行票據的旭輝控股 （00884） 境外債務告急。外電引述資料指，旭輝控股該可換股債的信託人建行亞洲，周二已向結算所Euroclear通報，旭輝控股無法如期在10月8日支付到期的6.95厘港元可換股債券利息，直指這構成債務違約。相關可換股債券的到期利息總額約8800萬元。

與此同時，彭博引述兩名持有旭輝2027年到期、票息4.375厘美元債券的投資者，無法如期在周三收取到期利息。相關債券到期利息涉資914萬美元。

旭輝暫未回應美元債息到期未付消息，公司今日半日股價跌10%，收報0.52元，成交1.29億元。旭輝股價已連跌7個交易日，累計跌4成。

旭輝：內地長假匯款滯後　違約事件可能發生或持續

旭輝在中午公布，近期媒體報導內容及市場謠言，「可能無法準確反映集團的離岸債務狀況或相關付款」。公司稱，因應內地長假期，集團從內地向境外匯款支付的部分利息和款項有所滯後，而集團正與債權人團體對話，尋求符合各方最佳利益的解決方案，以解決滯延問題。

不過，旭輝又指，若公司未能及時履行境外債務的「財務義務」，或未能與債權人達成「友好解決方案」，境外融資可能有違約事件發生或者持續，公司聲稱，至今與相關債權人的討論是建設性的。

作為少數被當局列為「示範民企」的內房股，旭輝最新債務告急，Lucuror Analytics分析員指出，消息出乎投資者所料，認為當地太遲出手支援行業，如今潛在買樓人士、信貸者的信心已被永久損害。

碧桂園遭滙豐研究狠削目標價60%、評級降至「減持」 憂慮與旭輝如出一轍，可見【下一頁】

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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編輯：麥德銘

港股 旭輝控股集團（00884） 碧桂園 旭輝 可換股債券

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