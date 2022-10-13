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【人才流失】人力資源管理學會：近四成管理層以移民為由辭職　倡政府放寬入境限制搶人才

Hot Talk 12:19 2022/10/13

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【人才流失】人力資源管理學會：近四成管理層以移民為由辭職　倡政府放寬入境限制搶人才

香港持續面對人才流失，香港人力資源管理學會副會長陸國坤在電台表示，本港人才流失嚴峻，據統計處年中人口統計顯示，過去一年有逾11萬人淨移出，而學會在8至9月進行「大離職潮」調查，發現以移民理由辭職的管理層有37%，基層則有24%。

新加坡推新簽證計劃吸納人才　ECA：或可留住香港第五波疫情時暫居當地人才【下一頁】

他指，本港的跨國公司數目亦減少，反映本港人才缺口擴大，當中資訊科技及數碼工種招聘最困難，而下周發表的2022年薪酬趨勢調查顯示，資訊科技、金融及會計的加薪幅度高於一般水平，其中資訊科技加薪幅度近10%，反映行內人手競爭非常大。

陸國坤稱，外國在吸引專才方面較進取，新加坡推出海外網絡專業簽證，馬來西亞亦剛推出新計劃，吸引高薪專業人士移民到當地，建議本港在搶人才方面需要下功夫，並盡快放寬入境限制，建議有清晰的路線圖，否則難以吸引海外人才來港。

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編輯：陳韻妍

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經濟 就業 職位招聘 疫情 電台 馬來西亞 新加坡 移民 辭職 香港

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