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【侵權爭議】曾勝訴迫使OPPO退出德國市場　Nokia再於澳洲加控

科技 14:05 2022/10/13

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據外媒GSmarena報道，Nokia已正式在澳洲作出起訴。

擁有多個5G技術專利的Nokia，去年起曾多次向中國手機品牌OPPO提出專利侵權訴訟。其中德國曼海姆地區法院就率先作出裁決，判Nokia勝訴，OPPO的智能手機及手錶也從此於德國禁售。Nokia近日就再次出手，在澳洲和其它市場起訴OPPO侵權，或導致OPPO的智能手機，也將在這些市場消失。

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據外媒GSmarena報道，Nokia已正式在澳洲作出起訴。據悉，目前Nokia除了在德國及澳洲控告OPPO外，也曾於英國、荷蘭、瑞典、芬蘭、西班牙和法國入稟法院。

較早前德國曼海姆地區法院指，OPPO侵犯了Nokia的專利技術，需要向對方作出賠償和簽訂全球授權協議，否則OPPO的手機產品將需要在德國全面下架停售，該法庭命令於8月5日生效。惟最終雙方並未能夠在限期前達成和解協議，最終所有手機產品需要在德國下架。

Nokia去年曾指出，OPPO在Nokia授予同意許可使用的5G專利技術合約到期後，OPPO並未同意續約，卻繼續使用這些專利，繼而決定向OPPO提出侵權訴訟。

【Nokia手機】HMD復刻三款經典Nokia功能手機　售價低於900元

責任編輯：曾曉汶

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