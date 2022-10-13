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【芯片大戰】台積電第三季盈利增8成勝預期、5納米製程收入首超7納米　另據報內地廠房獲美國批出一年期豁免

股市 13:44 2022/10/13

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【芯片大戰】台積電據報獲美國發出一年期豁免　擴充南京廠房

全球最大芯片代工廠台積電（美：TSM，台：2330）公布，今年第三季盈利2809億新台幣（約692億港元），相當於每股盈利10.83新台幣，按年增長80%、按季增長18.5%，明顯高於市場預期的2646億新台幣。台積電上季銷售額按年增48%至6131億新台幣，毛利率60.4%，營業利益率為50.6%，全部勝於市場預期。

台積電表示，季內5納米製程芯片佔總晶圓收入28%，而7納米製程佔26%，令公司從先進芯片製程技術的收入佔比達54%，較前兩季度的51%、50%再提升，也是首次5納米製程收入貢獻高於7納米製程。

南京廠房獲美國批出一年期許可

另外，美國上周下達新禁令進一步限制半導體技術或產品流入中國，連帶台資、外資企業在內地廠房也受影響。據《日經》報道，台積電最新已獲得美國一年期許可，台積電位於南京廠房可繼續訂購美國芯片製造設備。

受累於最新美國禁令，台積電台股本周股價跌近一成，並跌穿400新台幣，創兩年多以來低位。

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編輯：麥德銘

美股 台股 台積電（美：TSM） 晶片 台積電 南京

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