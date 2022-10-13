▲ 【氫燃料巴士】城巴將於西九龍車廠興建香港首個加氫站、料明年首季使用 股東漢思能源：未來參與更多氫能項目

漢思能源 （00554） 間接持股15.56%的城巴，將在西九龍車廠興建香港首個加氫站，旨在配合政府明年於香港測試氫燃料電池巴士的計劃。在獲得政府相關批准後，預計加氫站最早可於2023年第一季投入使用，料可以為由城巴擁有及營運的全球首輛三軸雙層氫燃料電池巴士提供加氫服務。

城巴冀於2045年達全線車隊零排放的目標

匯達交通董事、漢思能源行政總裁楊冬表示，加氫站作為氫能車不可或缺的供氫配套設施，集團參與投資興建香港第一座加氫站，顯示集團從傳統能源業務邁向新能源業務特別是氫能產業的重要一步，將繼續圍繞城巴發展氫能巴士的計劃，參與更多的氫能項目投資和運營服務。

城巴致力於2045年達致全線車隊零排放的目標，鑑於本港專營巴士的使用年期為18年，未來5年將是轉型的關鍵時期。城巴將與政府及不同合作夥伴，安排現有柴油巴士車隊與氫能和電能巴士同步進行測試，並協助政府制定法規及其他準備工作，以計劃於2027年起停止購入及部署新柴油巴士。

相關文章：【可持續發展】滙豐和中節能皓信合推「滙豐大灣區ESG指數」、12月首次發布 定期評論大灣區ESG發展水平

相關文章：【金融實習】金管局：可持續金融實習計劃推出 冀加深學生了解行業和就業前景

相關文章：【汽車股】長城汽車部署氫能汽車？ 據報年底推出燃料電池乘用車品牌

債券現部署收益率達7厘？花旗陳正犖教你第四季資產配置策略，即睇【ET財智Talk】

編輯：陳韻妍