【全球最大基金】貝萊德芬克：已見通脹回落跡象　因何事批「事實對某些美國人不重要」？

全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock,美:BLK)行政總裁芬克(Larry Fink)出席論壇時表示,當地通脹已有回落跡象,只是尚未完全反映在數據內。芬克指出,當地正加速建立新供應鏈,代替受疫情沉重打擊的供應鏈,並認為現時推行的多項抗通脹措施或長遠壓抑漲價壓力。

他亦指出,近期股市和債市估值大跌為投資者提供機會,而貝萊德對債券更有濃厚興趣。

被問及會否憂慮英國經濟和金融市場時,芬克稱,英國通脹主要受脫歐的短期衝擊,數以百萬人口離開造成巨大勞工短缺,而他和政府的私下溝通,英國政府稱他們正建立新方式加快管理人口流動。

在美國本土方面,芬克近期宣布不出席聯合國氣候變化大會第27次會議(COP27),部分州政府因不滿貝萊德ESG投資政策而從旗下基金撤資,但與此同時被共和黨政客批評貝萊德杯葛能源公司。

獲稱為「華爾街之王」的芬克半帶抱怨地說:

事實對這個國家的某些群組來說並不重要。我受到左翼、右翼人士同樣力度攻擊。

(Facts are not important with some sub-groups in this country. I'm now being attacked equally by the left and the right.)