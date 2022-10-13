▲ 【全球最大基金】貝萊德芬克：已見通脹回落跡象 因何事批「事實對某些美國人不重要」？

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock，美：BLK）行政總裁芬克（Larry Fink）出席論壇時表示，當地通脹已有回落跡象，只是尚未完全反映在數據內。芬克指出，當地正加速建立新供應鏈，代替受疫情沉重打擊的供應鏈，並認為現時推行的多項抗通脹措施或長遠壓抑漲價壓力。

他亦指出，近期股市和債市估值大跌為投資者提供機會，而貝萊德對債券更有濃厚興趣。

被問及會否憂慮英國經濟和金融市場時，芬克稱，英國通脹主要受脫歐的短期衝擊，數以百萬人口離開造成巨大勞工短缺，而他和政府的私下溝通，英國政府稱他們正建立新方式加快管理人口流動。

貝萊德能源投資左右受敵 芬克：事實在這國家某些人心中不重要

在美國本土方面，芬克近期宣布不出席聯合國氣候變化大會第27次會議（COP27），部分州政府因不滿貝萊德ESG投資政策而從旗下基金撤資，但與此同時被共和黨政客批評貝萊德杯葛能源公司。

獲稱為「華爾街之王」的芬克半帶抱怨地說：

事實對這個國家的某些群組來說並不重要。我受到左翼、右翼人士同樣力度攻擊。 （Facts are not important with some sub-groups in this country. I'm now being attacked equally by the left and the right.）

芬克重申，貝萊德在美國能源股的投資金額達1810億美元，而貝萊德希望做對的事，即使過程很痛苦，仍會向前邁進。他表示，公司已準備就緒投資在美國能源管道項目，只要有關項目獲得政府許可。

雖然近年ESG、氣候變化成為投資界主流議題，但在OPEC＋減產、俄羅斯入侵烏克蘭下，市場重新關注能源安全議題。

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編輯：麥德銘