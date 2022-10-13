【P圖軟件】微軟推免費製圖軟件「Designer」　挑戰Adobe、Canva市場地位

▲ 平面設計軟件「Designer」是Office生產力軟件訂閱的一部分。（法新社）

Adobe向來是圖像設計軟件的龍頭，而主打簡易製圖的初創軟件公司Canva，近年也成為設計新手的寵兒。微軟（Microsoft）亦打算在圖像設計軟件市場分一杯羹，宣布推出免費製圖軟件「Designer」，挑戰Adobe和Canva的市場地位。

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平面設計軟件「Designer」是Office生產力軟件訂閱的一部分。此外，「Designer」亦與初創公司OpenAI的DALL-E 2人工智能軟件整合，當用戶輸入文字描述後，就能自動提供視覺設計圖像。

考慮向企業員工推廣

微軟表示，雖然「Designer」最初是針對消費者而設計，但實際上對企業、政府機構和學校的工作人員都相當實用；如果推出後用戶反饋理想，該公司將會把它推廣到更廣闊的市場，其中包括企業員工。

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由於Adobe有推出免費的「Adobe Express」設計工具，包含大量的模板和圖片素材，而擁有一億月度活躍用戶的Canva亦有類似功能，「Designer」的推出預計將加劇圖像設計軟件市場的競爭。

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責任編輯：陳卓賢