【可持續發展】滙豐和中節能皓信合推「滙豐大灣區ESG指數」、12月首次發布　定期評論大灣區ESG發展水平

滙豐和中節能皓信合作推出「滙豐大灣區ESG指數」屬市場首項同類型指數，定期評估大灣區整體環境、社會及公司管治（ESG）發展水平，指數將於今年12月作首次發布。「滙豐大灣區ESG指數」將於每季度定期更新，以審視區內整體市場趨勢及政策走向，並會於城市、行業及企業層面作詳細分析，藉此為不同機構、公司及個人提供具實際參考價值的指引，啟發他們實踐ESG和提升相關表現。

「滙豐大灣區ESG指數」採用結合宏觀和微觀的評估方式，利用系統化數據分析，審視大灣區多個可持續發展範疇的表現，包括環境風險、社會經濟發展、公司管治及可持續投融資。除了編制大灣區ESG區域指數，亦會就城市、重點行業及公司發展發布子指數（sub-index）。

推指數冀為區內企業和行業提供實用的參考

滙豐大灣區辦公室總經理陳慶耀表示，粵港澳大灣區在綠色金融、智能化製造、新能源汽車等領域在全國穩佔領導地位，具備巨大潛力加快淨零碳轉型，進一步推動未來增長，而滙豐推出大灣區ESG指數，期望為區內企業和行業提供實用的參考，幫助他們制訂符合自身發展需求的ESG策略及實行計劃。

中國節能環保（香港）總經理兼中節能皓信總經理楊巍指，滙豐與中節能皓信在可持續發展領域開展深度合作，共同推出的大灣區ESG主題指數，對支持並深度融入粵港澳大灣區經濟發展具有積極且深遠的意義。

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編輯：陳韻妍