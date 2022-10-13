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【NFT】CNN宣布旗下NFT交易平台關閉　持有者揚言控告

科技 11:23 2022/10/13

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美國有線電視新聞網（CNN）在去年6月進軍NFT市場，宣布推出Web3項目「 Vault by CNN」販售NFT。

美國有線電視新聞網（CNN）在去年6月進軍NFT市場，宣布推出Web3項目「 Vault by CNN」販售NFT。惟近日NFT市場的冷卻速度一直在加速，不到兩年時間，CNN就宣布終止該項目。相關消息傳出後，更有持有者計畫聘請律師來控告CNN「捲款潛逃（rug pull）」。

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CNN在聲明中表示，將終止「Vault by CNN」項目，Vault網站將作出「改變」。但由於Vault NFT 儲存在IPFS系統，擁有者仍可以檢視收藏，並在平台上交易。CNN也提到，該企會按 10 月 6 日的NFT價格，提供NFT鑄造價20%的退款作為補償，而補償將以FLOW幣或穩定幣的形式，相關細節仍在討論中。同時，CNN也在計畫銷毀平台上未售出的NFT，從而提升已賣出NFT的價值。

不過，不少NFT持有者對相關措施大為不滿，甚至有人揚言要聯繫律師，控訴CNN涉嫌捲款潛逃（rug pull）。他們認為一間公司結束Web3項目後，其NFT很難存在，所持有的NFT不再能被歸類為NFT，而只是個數碼複製品。也有持有人表示，Vault採用的Flow區塊鏈讓用戶提取USDC穩定幣，但每次最少需提10美元，且需支付4美元的手續費。CNN Vault上最便宜的NFT為19美元，回扣為4美元甚至更少，持有者在提取後即不會獲得任何收益，等同沒有賠償。

CNN 在去年6月推出Web3項目「Vault by CNN」，打造自家NFT市場。當時CNN精選一系列關鍵新聞事件，透過區塊鏈鑄造成NFT，並在該平台上銷售，標榜這是「為收藏者提供擁有一段歷史的機會」。

【NFT】Starbucks客戶獎賞計畫加入NFT　無需使用加密貨幣購買

責任編輯：曾曉汶

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