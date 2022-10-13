【新冠疫情】世衛：歐洲或將有新一輪疫情 確診個案按周增8%

隨著新冠肺炎死亡及重症個案數目減少，歐洲大部分地區已恢復正常生活。惟世界衛生組織（WHO）及歐洲疾病預防控制中心（ECDC）警告，歐洲或將出現新一輪疫情。世衛數據顯示，歐洲截至本月2日的一周內，新冠肺炎確診個案數目按周增8%。

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世衛歐洲區域主任克魯格（Hans Kluge）及ECDC主席安蒙（Andrea Ammon）周三（12日）發表聯合聲明表示，雖然疫情已非一年前的水平，但很明顯仍未結束。兩人很不幸看到歐洲部分指數再次上升，即新一波疫情或已經開始。

世衛區域數據顯示，截至10月2日的一周內，只有歐洲區確診人數有所增加，按周增8%。世衛及ECDC指，歐洲仍有數百萬人尚未接種疫苗，敦促各國在季節性及流感病例預計激增前，為民眾接種流感及新冠疫苗。

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兩人警告，新冠及季節性流感或潛在共同傳播，將令弱勢群體面臨更大死亡及患上重症風險，醫院及醫護人員壓力亦或增加。兩人警告，現時已無時間可被浪費，指孕婦、60歲或以上長者及有併發症等群體人士應接種流感及新冠疫苗。

法國政府疫苗接種策略委員會（vaccination strategic board）成員Brigitte Autran上周表示，當地已進入第八波疫情。法國10月3日數據顯示，7日平均每日新增確診個案已逾4.5萬宗，為自8月2日以來最高水平。

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責任編輯：李俊儀