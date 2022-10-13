【內房點睇】國內多地絕招救樓市 政府出錢回購新樓

據內地媒體引述市場消息，蘇州市政府計劃定向回購部分新房項目，擬對6個區及4個縣市共10個板塊回購約1萬套新房。另濟南城市發展集團所屬濟南城市發展集團亦將在全市收購3,000套商品房，用於租賃儲備住房，項目資金來源為自籌資金。湖州市房地產市場平穩健康發展聯席會議辦公室發布的《關於持續促進我市房地產平穩健康發展的通知》，也鼓勵收購滯銷房，對困難房地產企業的滯銷房，鼓勵國有企業收購，作為保障安置用房等。

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內地形容回購商品房為穩樓市的利器之一，可在短期內緩解房企現金流緊缺，以及新樓一時間供應過剩的局面。易居研究院表示，從該政策工具看，今年很多城市都在落實和實施，而且此類操作普遍與安置房、保障房、租賃儲備住房等房源籌集掛鉤，這與鼓勵企事業單位團購住房是兩碼事，因此各地要積極做好宣傳，防範購房者誤解。總體上此類做法對於提振樓市行情、加快房企資金回籠、為政府層面擴充保障房房源等都有綜合的全方位的效應。

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諸葛找房數據研究中心指出，收購、轉化保障房既在一定程度上盤活存量房、緩解庫存壓力，又吻合了租賃住房市場多渠道供給和多渠道籌集房源的導向，對保障性租賃住房的供應工作起到很大程度的助力作用。

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撰文：林衛