【行業點睇】基建晴雨表增速轉正 工程機械有望回暖？

據中國工程機械工業協會數字，今年9月挖機銷售2.12萬台，按年升5.5%。其中，國內出售1.05萬台，按年跌24.5%；出口銷量1.07萬台，按年升73.3%。另首9個月挖機累計銷售 20.03萬台，按年減28.3%；其中國內與出口分別為12萬台和8.03萬台，分別減少48.3%及增加70.5%。

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安信證券指出，9月挖機行業銷量增速表現好於預期，疫情控制後已逐步迎來開工旺季，「穩增長」政策發揮能效，加上出口增長的亮眼表現，今年整體呈前低後高走勢，展望第四季，工程機械基本面有望短期回暖。綜合來看，當前龍頭公司估值基本處於歷史較低水平，積極布局電動化、國際化轉型升級，具備中長期配置價值。

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該行預計，下半年合計銷量有望達到13.1萬台，按年升10.2%，其中第三、四季增速分別3.3%、16.1%。從行業實際表現來看：第一至三季挖機銷量分別為7.7萬台、6.6萬台、5.7 萬台，按年變幅分別為-39.2%、-32%、3.1%，第三季按年增速回正，符合預期；今年7至9月銷量同比增速分別為 3.4%、0%和5.5%，上半年月度增速降幅逐步收窄後，隨着下半年高基數壓力進一步緩解，以及疫情影響逐步消退，整體開工復甦一定程度上帶動設備需求。

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撰文：林衛