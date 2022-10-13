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【抖音TikTok】字節跳動據報擬擴大音樂串流服務　與Spotify等展開競爭

股市 11:07 2022/10/13

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【抖音TikTok】字節跳動據報擬擴大音樂串流服務　與Spotify等展開競爭

外電引述知情人士報道，TikTok母公司字節跳動（ByteDance）已開始與唱片公司討論，將其音樂串流媒體服務擴展到全球，與Spotify等行業領導者展開競爭。消息指，雖然有關討論仍存在重大障礙，但字節跳動希望音樂串流服務最終能被整合到TikTok中，並成為全球主流音樂發行平台。

字節跳動啟動年內第二輪回購員工股票　出價較前一次更高【下一頁】

《華爾街日報》引述消息指，最近數月，字節跳動已經討論過在十幾個新市場推出Resso音樂串流媒體服務，該服務目前只在印度、印尼和巴西提供，但美國並不在其下一階段的擴張計劃中。

報道指，字節跳動希望該服務能在全球範圍內提供，這樣用戶就能在TikTok上發現歌曲，然後輕鬆訂閱。

現時字節跳動正在與一家音樂公司進行談判，但談判不時陷入拉鋸，因雙方對如何評估TikTok在宣傳方面給唱片公司的助益存在分歧。字節跳動現有串流音樂業務難以獲取利潤，而唱片公司Sony最近讓其與Resso的協議在上述3個國家失效，其歌曲亦下架。

【ET財智Talk】債券現部署收益率達7厘？花旗陳正犖教你第四季資產配置策略

相關文章：【抖音TikTok】抖音減用「字節跳動」　抖音集團轉用新Logo

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編輯：陳韻妍

 

股票 串流 字節跳動 抖音 媒體 美國 Spotify

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