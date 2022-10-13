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【元宇宙】微軟進軍「工業元宇宙」　藉VR/AR監控工業系統

科技 12:30 2022/10/13

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微軟希望使用元宇宙技術來監控機器和工廠環境。（Microsoft）

Meta日前透露多項元宇宙發展計畫，包括推出VR眼鏡Quest Pro。另一科技巨頭微軟（Microsoft）亦開始涉足元宇宙，宣布成立名為「Industrial Metverse Core」的工業元宇宙團隊，將協助人類利用VR/AR裝置，監控工業系統。

【Meta元宇宙】Meta推新VR頭盔裝置　夥微軟推元宇宙

微軟表示，新團隊將幫助客戶建立身臨其境的新軟件界面，並利用VR/AR裝置操控發電廠、工業機械人和交通網絡背後的工業控制系統，而所應用的技術則來自微軟於2018年收購的初創公司Bonsai。

採用初創Bonsai軟件技術

據悉，Bonsai現正開發一種通用的應用程式開發服務和模擬軟件，讓非程式人員都能使用該軟件，並將機器學習添加到工業系統中。

【元宇宙】元宇宙平台Decentraland估值逾100億　活躍用戶卻只有38個

有別於Meta對元宇宙的願景，是創造一個讓消費者利用VR/AR技術，去暢遊3D網絡世界；微軟則希望使用元宇宙技術來監控機器和工廠環境。例如，飛機機械師可以通過VR/AR眼鏡提供模擬軟件環境，來檢查汽車發動機，以確定是否需要維修。

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

責任編輯：陳卓賢

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