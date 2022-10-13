普京批歐洲為能源危機元兇 願重啟天然氣供應

俄羅斯切斷供歐洲天然氣，報復對方制裁，使歐洲能源價格急速上升。俄羅斯總統普京表示，歐洲國家才是現時能源危機的元兇，俄羅斯是「代罪羔羊」。普京亦表明，願意重新透過北溪管道向歐洲供應天然氣，但德國已明言拒絕。

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普京（Vladimir Putin）周三（12日）出席俄羅斯一個能源論壇時表示，俄羅斯並非現時能源價格高企的原因，歐洲國家才是「幕後黑手」。他稱歐洲積極推行綠色能源政策，導致在全球石油及天然氣產業投資不足，才導致現今價格高企。

另外，普京指北溪（Nord Stream）管道在波羅的海洩漏事件為「國際恐怖主義行動」（act of international terrorsim），剝削民眾獲得便宜的能源供應。普京指歐洲民眾正在受苦，他們猶如生活在中世紀，開始搜集木材準備冬天燃燒保暖。

普京亦稱俄羅斯準備隨時恢復北溪管道供應天然氣，直言「把球交回歐洲」，讓歐洲決定是否重新接受俄國天然氣。他更提出，在土耳其建立另一個歐洲天然氣中心，把北溪管道未能送出的天然氣經由黑海地區供應至歐洲。

但德國迅速回絕普京建議，表明不會啟用北溪二號接收天然氣。惟政府發言人強調，不在制裁範圍內的北溪一號可以接收，同時反指是俄方不透過北溪一號輸送天然氣。

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歐盟各國能源部長周三在捷克首都布拉格召開會議，商討如何應對近來的能源危機。會後，歐盟能源事務專員西姆森（Kadri Simson）承認，能源價格不可能持續高漲，但現階段各成員國仍未就價格上限達成共識。

不過，會議同意在下周向歐盟理事會提交解決能源危機的新方案。當中包括另一個天然氣價格基準﹑進一步降低能源需求的措施及提供聯合購買能源。天然氣價格上限將不在新方案中。

多數歐盟國表示，希望天然氣價設有上限，但不同意現時擬定版本的方案。部分國家如德國認為，現時提出的版本可能危及天然氣供應。

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責任編輯：吳漢培