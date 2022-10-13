【特朗普平台】Truth Social同意遵守內容審核政策　已於Google Play商店上架

▲ Google宣布，Truth Social終於同意遵守內容審核政策，因此批准該應用程式於Play商店上架。（法新社）

前美國總統特朗普（Donald Trump）成立的社交平台Truth Social，雖然早在2月已於蘋果App Store上架，但在Google Play商店卻一直未見踪影。日前Google宣布，Truth Social終於同意遵守內容審核政策，因此批准該應用程式於Play商店上架。

【特朗普社交平台】Truth Social未能於Google Play上架 疑與內容政策有關

Google表示，任何應用程式只要符合其開發者準則，包括有效調節用戶建立的內容和刪除令人反感的帖子（如煽動暴力的帖子）的要求，它就允許在Play商店中使用。

【特朗普社交平台】Truth Social疑陷財務危機 拖欠網站代管費用

鑑於Truth Social已同意對用戶建立的內容，執行Google要求的審核措施，因此允許其於Play商店上架。此外，另一社交平台應用程式Parler，曾涉嫌與2021年美國會大廈騷亂事件有關而下架，但近日亦獲Google批准恢復於Play商店上架。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢