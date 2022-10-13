▲ 【油價走勢】油組第四度調低全球能源需求預測 料今年全球經濟增長2.7%

石油輸出國組織（OPEC）周三調低今年全球能源需求預測，為4月以來第4度調低預測，以反映全球經濟放緩、中國疫情反覆加強防控及高通脹影響。油組並調低今年全球經濟增長預測0.4個百分點至2.7%，明年經濟預測增長2.5%。

油組指，全球經濟進入一個高度不明朗環境，挑戰不斷增加，而且通脹持續企於高位，主要央行又收緊貨幣政策，大部分主權債務偏好，再加上供應問題繼續，因此最新估計今年原油需求將增加2.7%或264萬桶，較原先估計減少46萬桶。

油組是次調低原油需求，是回應上周油組成員國進行自2020年以來最大規模的減產行動。美國能源部亦調低明年全球原油產出及消耗預測。

油組同時調低明年原油需求預測，估計明年需求增長234萬桶至日均需求1.02億桶，較原先估計減少36萬桶，維持明年原油需求會超越疫情前的預測。

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編輯：陳韻妍