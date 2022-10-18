解說元宇宙：社交主題的投資機遇

談到元宇宙，「社交」是一個關鍵主題。我們不只著眼於社交媒體急速增長，亦重視虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）日漸普及和為人接受，兩者怎樣結合為投資者創造顛覆性、廣泛和日益成熟的機會？

社交媒體投入web 3.0發展

近數十年，社交媒體的能力發展一日千里。「社交」主題的機會增加，多得現代互聯網設施和wi-fi日益普及、開發硬件設備愈見進步和價錢更易負擔。

目前多個社交媒體開始投入配合web 3.0的發展。Meta Platforms（前稱Facebook）已表明計劃繼續在人工智能和開發「Horizon」元宇宙平台上，投資超過300億美元。公司亦打算繼續投資硬件 ─ Oculus虛擬實境（VR）智能眼鏡和擴張實境（AR）鏡頭等設備，有望在日益飽和及競爭激烈的環境之中，提升Meta的地位，吸引更多人使用元宇宙的功能。

消費領域受惠

過去，企業使用社交媒體可能只限於廣告或贊助有社媒影響力的「KOL」，現在通過元宇宙，公司可尋找更具針對性的方式與消費者交流。這些功能包括使用智能手機或網絡鏡頭，在購買前虛擬試用時裝和美容產品，以至發售非同質化代幣（NFT），以標示數碼物品的擁有權。全球知名的運動休閒服裝品牌Nike，已開始銷售數碼設計鞋履。2021年，Nike收購數碼服裝公司RTFKT Studios，使品牌能夠為消費者提供訂制和購買虛擬Nike產品的能力，其售價相當可觀。

這也為流動應用程式SnapChat背後的公司Snap Inc提供了動力，公司提供AR濾鏡技術，讓虛擬物品的擁有人猶如親歷其境地查看物品。

元宇宙相關發展

可以從元宇宙功能受益的，不只限於零售商品供應商。另一項已成為21世紀日常生活一部分的社會現像是網上約會。Tinder是最受Z世代用戶歡迎的約會應用程式，其行政總裁今年初已指出，年輕用戶正尋求更親歷其境的體驗，透過遊戲和音樂串流與其他平台互相連接，在網上建立形象。這對有意利用元宇宙力量，提供虛擬形象體驗的社交探索和影片科技公司而言可謂喜訊，例子有日本社交媒體公司GREE Inc.。

社交媒體已成為日常生活的一部分。惟隨著愈來愈多現有和新用戶採用元宇宙相關功能，該行業會提供不少機會。

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