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【港股市況】滙豐逆市向好　內房物管股挫、碧桂園服務大跌近15%　港股反覆跌200點（不斷更新）

股市 11:06 2022/10/13

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美股反覆偏軟，港股今早平開。ATM個別發展，騰訊 （00700） 升0.3%，美團 （03690） 續軟跌0.4%，恒指低開不足1點，開報16700點。科指跌0.3%，報3260點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【11：05】協鑫科技 （03800） 最新升9%；協鑫新能源 （00451） 則升幅收窄至逾2%。

【10：59】【2022雙11】阿里巴巴預告10月24日啟動「雙11」首輪開賣、變相縮期？　一文看清歷年雙11表現

【10：55】碧桂園服務 （06098） 跌幅擴至近15%，破底低見8.98元。

【10：48】碧桂園服務 （06098） 挫一成，破底低見9.39元，暫為表現最差藍籌；石藥 （01093） 逆市升近3%，藍籌中表現最好。

【10：46】榮昌生物 （09995） 逆市升6%，高見34.5元，榮昌生物公布，泰它西普獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）頒發針對治療重症肌無力（MG）的孤兒藥資格認定。

【10：39】碧桂園 （02007） 跌幅擴大至逾6%，破底低見1.42元。

【10：30】大市跌約200點，再穿16500點關口，低見16486點。科指跌2.3%，報3195點。

【10：22】電力股逆市向上，潤電 （00836） 、大唐發電 （00991） 升4%；中國電力 （02380） 升1%；龍源電力 （00916） 升近2%。

【10：18】美團 （03690） 、京東 （09618） 最新跌逾3%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌1%；小米 （01810） 逆市靠穩，升0.1%。

【10：18】港交所 （00388） 跌逾3%，破底低見261元。

【10：12】恒指跌幅擴大至160點，報19540點；科指跌1.8%，報3211點。

【10：08】港交所 （00388） 破底，股價跌逾2%低見262.4元。

【10：06】內房下挫，中海外 （00688） 跌逾2%；潤地 （01109） 跌1%。碧桂園 （02007） 跌逾4%，破底低見1.45元；雅居樂 （03383） 跌2%；龍湖 （00960） 跌4%，破底低見19.06元。

【09：58】大市反彈乏力，最新又轉跌約65點，報16635點。

【09：56】協鑫系反彈，協鑫科技 （03800） 升逾5%；協鑫新能源 （00451） 反彈一成。

【09：51】恒指最新升約28點，報16729點；科指升0.3%，報3277點。

【09：49】藥明生物 （02269） 升逾5%，高見49.8元。

【09：49】恒指轉升。

【09：43】嗶哩嗶哩 （09626） 跌半成，破底低見95.95元，快手 （01024） 跌逾2%。

【09：42】美團 （03690） 跌幅擴大至逾3%，早段低見145.2元。

【09：40】滙豐 （00005） 逆市升逾1%；友邦 （01299） 跌0.9%；中移動 （00941） 跌0.2%；港交所 （00388） 跌1%。

【09：37】中鋁 （02600） 升逾4%；俄鋁 （00486） 跌半成。

【烏克蘭戰爭】美國擬加強制裁、據報考慮對俄羅斯鋁實施全面禁令　金屬市場或面臨震盪

【09：35】大市開市後跌近100點，美團 （03690） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌0.6%；阿里巴巴 （09988） 跌0.5%。

【09：34】藥明康德 （02359） 發盈喜，預計首三季淨利潤增1.07倍，藥明康德升逾4%。

【09：31】海昌海洋公園 （02255） 升5%，早段高見7.29元，成交1.5億元。

【09：28】招行 （03968） 股價未止跌，再低開3%，開報30.35元破底。

【09：24】百濟神州 （06160） 高開近15%。百濟神州公布，在全球3期ALPINE試驗的一項終期分析中，經獨立評審委員會及研究者評估，百悅澤（澤布替尼）對比億珂（伊布替尼），取得無進展生存期的優效性效果。

【中概股】百濟神洲ADR高港21%　白血病藥試驗優於對手

【09：22】ATM個別發展，騰訊 （00700） 升0.3%，美團 （03690） 續軟跌0.4%，恒指平開，跌不足1點，開報16700點。科指跌0.3%，報3260點。

【09：13】期指開報16680點，跌45點。

【08：56】恒指黑期跌約44點，報16616點。道指期貨升77點，報29338點。

【07：45】【港元滙價】金管局今晨承接約117億港元沽盤　8月以來最大額　銀行體系結餘將跌穿1100億（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報16622點，跌78點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報39.26元，較港收市價高0.56元或1.5%。騰訊 （00700） ADR折合報252.51元，較港收市價低1.09元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報74.3元，較港收市價低0.05元或近0.1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國9月份生產物價指數（PPI）按月加速，增加儲局急加息預期。聯儲局公布9月議息會議紀錄顯示，官員們傾向於在短期內，實現加息至限制性水平 ；預期利率將維持在較高水平一段時間，直至通脹回落。美股反覆偏軟，道指收市跌28點，報29210點；標指跌11點，報3577點；納指跌9點或0.1%，報10417點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】中國石油化工股份、中國海外發展、李寧

責任編輯︰梁浩碩

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