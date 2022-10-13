▲ 【港股夜期+北水】恒指夜期升45點 北水錄逾50億元淨流入 大手吸納騰訊（不斷更新）

北水今日錄得逾50.1億元淨流入，本周淨流入金額已超過96億元。騰訊控股 （00700） 錄得7.7億元淨流入，恒生中國企業 （02828） 及招商銀行 （03968） 分別錄得2.4億元及2億元淨流入；淨流出方面，兗礦能源 （01171） 及開拓藥業 （09939） 分別錄得1.2億元及0.3億元淨流出。

港交所跌逾4% 恒指再跌311點

港股反覆再跌300點。本港地產股逆市場，其中新地 （00016） 、新世界 （00017） 升逾2%，ATM跌2%至近3%，港交所 （00388） 跌逾4%破底。內房、濠賭股挫，碧桂園 （02007） 跌近一成破底，金沙 （01928） 跌逾7%，恒生指數平開跌不足1點，早段曾轉升，惟反彈乏力，走勢再度向下，尾市跌逾300點，恒指最終再跌311點，收報16389點再創11年低，成交849.9億元。科指跌3.4%，報3157點。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 新地 90.60 +2.7 +5 10 石藥 7.72 +1.7 +1 13 長實 46.25 +1.2 +1 8 美團 146.00 -2.9 -33 -31 騰訊 246.20 -2.9 -36 8 友邦 66.65 -2.8 -37 13

財經日誌︰

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即市走勢︰

【18：10】恒指夜期升45點，報16453點。

【16：10】本港地產股逆市場，其中新地 （00016） 、新世界 （00017） 升逾2%，ATM跌2%至近3%，港交所 （00388） 跌逾4%破底。內房、濠賭股挫，碧桂園 （02007） 跌近一成破底，金沙 （01928） 跌逾7%，恒指再跌311點，收報16389點，成交849.9億元。科指跌3.4%，報3157點。

【16：00】恒指U盤前跌299點，報16401點。

【15：33】滙豐 （00005） 尾市轉跌0.1%，低見38.6元。

【15：25】ATM尾市分別跌近2%；小米 （01810） 跌逾1%；京東 （09618） 跌近4%。

【15：08】恒指跌300點，跌至16400點關口。

【15：03】大市跌幅進一步擴大至250點，報16447點，跌253點；科指跌2.8%，報3176點。

【14：47】金沙 （01928） 跌幅擴大至一成，低見16.2元。

【14：41】【UNIQLO母企】迅銷成日圓貶值贏家、全年多賺6成創新高 匯兌收益逾千億日圓

【14：36】【香港樓市】交銀國際：放寬壓力測試料中價一手樓受惠最大 預期寫字樓租金明年底前再跌5%至10%

【14：23】本港地產股中，以新世界 （00017） 最好，最新升近3.5%，高見20.95元。報道指港府正考慮放寬房地產稅，消息刺激地產股逆市向上。

【14：14】金沙 （01928） 、永利 （01128） 挫逾7%，低見16.72元；銀娛 （00027） 跌逾2%；美高梅 （02282） 跌逾3%；澳博 （00880） 、新濠 （00200） 跌逾1%。

【14：11】大市午後跌幅一度收窄至100點內，惟走勢疲弱，最新跌約200點，報16499點，跌201點，科指跌2.5%，報3188點。

【13：25】新地 （00016） 最新升逾1%；新世界 （00017） 升逾2%；恒地 （00012） 升0.7%；長實 （01113） 升0.8%，信置 （00083） 升0.2%。

【13：12】半新股艾美疫苗 （06660） 再回吐14%，低見16.88元，成交638萬元。

【13：06】體育用品股未止跌，李寧 （02331） 跌近5%，安踏 （02020） 跌3%；特步 （01368） 跌逾5%。

【13：01】本港地產股午後短綫向上，其中新地 （00016） 升0.5%；長實 （01113） 升0.2%。

【13：00】港股午後初段跌近200點，報16515點，跌185點；科指跌2%，報3204點。

【13：00】【施政報告】彭博引匿名消息：港府考慮有條件放寬非居民買樓15%稅率 同時放寬專才簽證

【12：37】【大行看法】東亞聯豐：市場料在高通脹和經濟衰退兩大憂慮不斷拉鋸 中國經濟復甦步伐取決會否改變清零政策

【12：32】迅銷 （06288） 午後停牌，停牌前報41.5元，無升跌。

【12：00】恒生指數半日再跌166點，報16534點，成交430.9億元。科指跌1.7%，報3213點。滙豐 （00005） 逆市靠穩升0.7%，ATM跌0.9%至2.2%。內房物管股下跌，其中碧桂園系及旭輝系齊挫，跌逾8%至一成。

【內房危機】「示範民企」旭暉債務告急股價跌一成 承認港元換股債違約、美元債持有人稱未如期收款

【11：53】旭輝 （00884） 挫一成，破底低見0.51元；旭輝永升服務 （01995） 同挫一成，破底低見2.04元。

【11：43】【新能源】天寶冀研發更高功率電動車充電裝置 擴大越南廠房避中美貿易戰

【11：38】大市跌幅略收窄至約130點，報16572點；科指跌1.2%，報3229點。

【11：31】【最低工資】消息：最低工資將調高至40元 預期明年5月實施

【11：30】內地股市半日向上，上證升0.2%；深證升0.5%；創業板指升1.1%。

【11：23】電力股升幅擴大，潤電 （00836） 升近8%；中國電力 （02380） 升近4%；大唐發電 （00991） 升7%。

【11：12】華領醫藥 （02552） 逆市升近24%，高見2.93元，成交1129萬元，為表現最好個股。

【11：05】協鑫科技 （03800） 最新升9%；協鑫新能源 （00451） 則升幅收窄至逾2%。

【10：59】【2022雙11】阿里巴巴預告10月24日啟動「雙11」首輪開賣、變相縮期？ 一文看清歷年雙11表現

【10：55】碧桂園服務 （06098） 跌幅擴至近15%，破底低見8.98元。

【10：48】碧桂園服務 （06098） 挫一成，破底低見9.39元，暫為表現最差藍籌；石藥 （01093） 逆市升近3%，藍籌中表現最好。

【10：46】榮昌生物 （09995） 逆市升6%，高見34.5元，榮昌生物公布，泰它西普獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）頒發針對治療重症肌無力（MG）的孤兒藥資格認定。

【10：39】碧桂園 （02007） 跌幅擴大至逾6%，破底低見1.42元。

【10：30】大市跌約200點，再穿16500點關口，低見16486點。科指跌2.3%，報3195點。

【10：22】電力股逆市向上，潤電 （00836） 、大唐發電 （00991） 升4%；中國電力 （02380） 升1%；龍源電力 （00916） 升近2%。

【10：18】美團 （03690） 、京東 （09618） 最新跌逾3%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌1%；小米 （01810） 逆市靠穩，升0.1%。

【10：18】港交所 （00388） 跌逾3%，破底低見261元。

【10：12】恒指跌幅擴大至160點，報19540點；科指跌1.8%，報3211點。

【10：08】港交所 （00388） 破底，股價跌逾2%低見262.4元。

【10：06】內房下挫，中海外 （00688） 跌逾2%；潤地 （01109） 跌1%。碧桂園 （02007） 跌逾4%，破底低見1.45元；雅居樂 （03383） 跌2%；龍湖 （00960） 跌4%，破底低見19.06元。

【09：58】大市反彈乏力，最新又轉跌約65點，報16635點。

【09：56】協鑫系反彈，協鑫科技 （03800） 升逾5%；協鑫新能源 （00451） 反彈一成。

【09：51】恒指最新升約28點，報16729點；科指升0.3%，報3277點。

【09：49】藥明生物 （02269） 升逾5%，高見49.8元。

【09：49】恒指轉升。

【09：43】嗶哩嗶哩 （09626） 跌半成，破底低見95.95元，快手 （01024） 跌逾2%。

【09：42】美團 （03690） 跌幅擴大至逾3%，早段低見145.2元。

【09：40】滙豐 （00005） 逆市升逾1%；友邦 （01299） 跌0.9%；中移動 （00941） 跌0.2%；港交所 （00388） 跌1%。

【09：37】中鋁 （02600） 升逾4%；俄鋁 （00486） 跌半成。

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【09：35】大市開市後跌近100點，美團 （03690） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌0.6%；阿里巴巴 （09988） 跌0.5%。

【09：34】藥明康德 （02359） 發盈喜，預計首三季淨利潤增1.07倍，藥明康德升逾4%。

【09：31】海昌海洋公園 （02255） 升5%，早段高見7.29元，成交1.5億元。

【09：28】招行 （03968） 股價未止跌，再低開3%，開報30.35元破底。

【09：24】百濟神州 （06160） 高開近15%。百濟神州公布，在全球3期ALPINE試驗的一項終期分析中，經獨立評審委員會及研究者評估，百悅澤（澤布替尼）對比億珂（伊布替尼），取得無進展生存期的優效性效果。

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【09：22】ATM個別發展，騰訊 （00700） 升0.3%，美團 （03690） 續軟跌0.4%，恒指平開，跌不足1點，開報16700點。科指跌0.3%，報3260點。

【09：13】期指開報16680點，跌45點。

【08：56】恒指黑期跌約44點，報16616點。道指期貨升77點，報29338點。

【07：45】【港元滙價】金管局今晨承接約117億港元沽盤 8月以來最大額 銀行體系結餘將跌穿1100億（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報16622點，跌78點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報39.26元，較港收市價高0.56元或1.5%。騰訊 （00700） ADR折合報252.51元，較港收市價低1.09元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報74.3元，較港收市價低0.05元或近0.1%。

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【07：30】美國9月份生產物價指數（PPI）按月加速，增加儲局急加息預期。聯儲局公布9月議息會議紀錄顯示，官員們傾向於在短期內，實現加息至限制性水平 ；預期利率將維持在較高水平一段時間，直至通脹回落。美股反覆偏軟，道指收市跌28點，報29210點；標指跌11點，報3577點；納指跌9點或0.1%，報10417點。

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【石Sir一周前瞻及異動股】中國石油化工股份、中國海外發展、李寧

責任編輯︰梁浩碩