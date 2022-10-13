▲ 【TSLA】馬斯克新攪作賣「燒燶頭髮」香水速賺100萬美元 呼籲購買好讓他買下Twitter

Tesla特斯拉（美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）又有新攪作，旗下The Boring Company推出名為「燒燶頭髮」（Burnt Hair）的香水。馬斯克表示，這款香水在短短數小時內就賣出1萬瓶，賺取100萬美元。

根據產品網頁，Burnt Hair每瓶售價100美元，將於2023年第一季開始發貨。

馬斯克於Twitter的自我介紹改為「香水推銷員」，又表示像自己Musk（麝香）這樣的名字，進軍香水行業是必然的，稱接受用狗狗幣購買，更戲言呼籲大家購買Burnt Hair，好讓他可以買下Twitter（美︰TWTR）。

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The Boring Company估值57億美元，曾出售噴火器而賺1000萬美元、亦曾賣出5萬頂Boring Company帽子。

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責任編輯︰梁浩碩

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