【烏克蘭戰爭】美國據報擬全面禁制俄羅斯鋁材流通　俄鋁乾跌7%、中鋁曾升7%

▲ 【烏克蘭戰爭】美國擬加強制裁、據報考慮對俄羅斯鋁實施全面禁令 金屬市場或面臨震盪

俄羅斯在烏克蘭軍事升級之際，美國政府考慮加強制俄羅斯，對俄羅斯鋁發布全面禁令，考慮的選項包括全面禁止入口、將關稅提高至等同禁令效果的懲罰性水平、制裁生產商俄鋁Rusal （00486） 等。白宮表示，所有選項都在考慮之中。

一旦實施禁令，將對全球鋁交易市場產生廣泛影響，可能迫使美國和其他國家需要急於尋找替代金屬。受消息刺激，港交所 （00388） 旗下倫敦金屬交易所（LME）鋁期貨一度急升逾7%，美國鋁業Alcoa（美︰AA）股價曾升逾8%。

俄羅斯是世界第二大鋁生產國，僅次中國。單是美國，俄羅斯鋁佔鋁總進口量一成，數據顯示俄羅斯是8月對美國的第三大鋁出口國。

至香港時間上午10時45分，俄鋁今早股價跌7%，但成交僅66萬元。中國鋁業 （02600） 曾升近7%，最新升幅收窄至2%。港交所股價則跌3%，報261.8元，再創52周新低。

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責任編輯︰梁浩碩

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