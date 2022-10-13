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【烏克蘭戰爭】美國據報擬全面禁制俄羅斯鋁材流通　俄鋁乾跌7%、中鋁曾升7%

股市 10:48 2022/10/13

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【烏克蘭戰爭】美國擬加強制裁、據報考慮對俄羅斯鋁實施全面禁令　金屬市場或面臨震盪

俄羅斯在烏克蘭軍事升級之際，美國政府考慮加強制俄羅斯，對俄羅斯鋁發布全面禁令，考慮的選項包括全面禁止入口、將關稅提高至等同禁令效果的懲罰性水平、制裁生產商俄鋁Rusal （00486） 等。白宮表示，所有選項都在考慮之中。

一旦實施禁令，將對全球鋁交易市場產生廣泛影響，可能迫使美國和其他國家需要急於尋找替代金屬。受消息刺激，港交所 （00388） 旗下倫敦金屬交易所（LME）鋁期貨一度急升逾7%，美國鋁業Alcoa（美︰AA）股價曾升逾8%。

俄羅斯是世界第二大鋁生產國，僅次中國。單是美國，俄羅斯鋁佔鋁總進口量一成，數據顯示俄羅斯是8月對美國的第三大鋁出口國。

至香港時間上午10時45分，俄鋁今早股價跌7%，但成交僅66萬元。中國鋁業 （02600） 曾升近7%，最新升幅收窄至2%。港交所股價則跌3%，報261.8元，再創52周新低。

【烏克蘭戰爭】馬斯克否認曾與普京直接談論烏克蘭問題　承認18個月前談太空

【金融中心】俄羅斯企業據報研將業務遷來港　金管局：銀行無義務遵守外國政府單方面制裁

【金融中心】俄羅斯公司據報尋求借香港避西方制裁　冀了解在港集資事宜

責任編輯︰梁浩碩

【ET財智Talk】債券現部署收益率達7厘？花旗陳正犖教你第四季資產配置策略

 

港股 中國鋁業（02600） 俄鋁（00486） 美股 美國鋁業（Alcoa，美：AA） 倫敦金屬交易所 烏克蘭 俄羅斯 美國

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