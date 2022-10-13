【芯片大戰】美3大芯片供應商　據悉從長江存儲撤離員工

▲ 【芯片大戰】3大美芯片供應商 據悉從長江存儲撤離員工

美國拜登政府出台新規，禁止中國企業購買先進的芯片製造設備或無證顧用美國

公民後，彭博報道指，應用材料（美：AMAT；Applied Materials）、KLA Corp（美：KLAC）及Lam（美：LRCX）開始或在準備將員工從長江存儲撤走，人員撤離於本周開始。長江存儲是中國最先進的存儲芯片製造商，上月還傳出打入蘋果手機供應鏈。

蘋果當時回應，目前沒有在任何產品中使用長江存儲的芯片，但正在評估從長江存儲采購NAND（存儲）芯片，並將其用於在中國銷售的部分iPhone，同時不會在中國之外銷售的iPhone中，採用長江存儲的芯片，並且用戶存在NAND芯片上的數據完全加密。

彭博指，長江存儲還被美國商務部列入了「無法驗證」清單，應用材料等生產芯片製造機器的公司，通常會向客戶設施派駐員工，以幫助客戶微調生產流程。惟目前尚不清楚這些公司撤離員工，是因為長江存儲被列入了「無法驗證」清單，還是因為其他限制。美國公司需要評估拜登政府規定下的限制。

彭博引述知情人士稱，長江存儲依靠庫存組件，或能夠繼續運營部分生產線。

長江存儲未立即回覆彭博置評請求。

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記者：譚志偉