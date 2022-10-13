  • 24°C
香港時間 : 20221013日 (週四) 06:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中概股】百濟神洲ADR高港21%　白血病藥試驗優於對手

股市 05:53 2022/10/13

分享：

分享：

【中概股】百濟神洲ADR高港21%　白血病藥試驗優於對手

百濟神州 （06160） ADR抽升20.6%，收報151.3美元，相當於91.36港元，較港收市價76.8元高19%。百濟神洲發布通告，在全球3期ALPINE試驗的一項終期分析中，經獨立評審委員會（IRC）及研究者評估，百悅澤（澤布替尼）對比億珂（伊布替尼），取得無進展生存期（PFS）的優效性結果。澤布替尼總體耐受性良好，本次分析顯示的安全性結果與既往報告中一致。

百濟神州血液學首席醫學官Mehrdad Mobasher表示，這一積極結果進一步充實了臨床證據，驗證了澤布替尼有潛力為慢性淋巴細胞白血病（CLL）這一難治疾病的患者帶來新的希望。這項PFS終期分析顯示，澤布替尼在無進展生存期和總緩解率方面相較伊布替尼具有優效性。

百濟神州在美國遞交用於治療成人CLL或小淋巴細胞淋巴瘤（SLL）患者的新適應症上市許可申請目前正在審評中，FDA對該項申請做出決定的目標時間為2023年1月20日。

ALPINE試驗，是一項隨機、全球3期臨床試驗（NCT03734016），旨在評估百悅澤（澤布替尼）對比億珂（伊布替尼），用於治療既往經治的復發或難治性慢性淋巴細胞白血病（CLL）/小淋巴細胞淋巴瘤（SLL）患者的效果。

在該試驗中，共入組了652例患者（其中60%在歐洲入組，17%在美國入組，14%在中國入組，9%在紐西蘭和澳大利亞入組），患者被隨機分為兩組，一組接受澤布替尼（160mg，口服，每日兩次）治療，另一組接受伊布替尼（420mg，口服，每日一次）治療，直至患者出現疾病進展或不可接受的毒性。

該試驗的主要終點是總緩解率（ORR），並預先假設澤布替尼非劣於伊布替尼。在針對ORR的分析中，研究者及獨立評審委員會（IRC）基於國際慢性淋巴細胞白血病工作組（iwCLL）指導原則（2008年修訂版）評估CLL患者的緩解（但針對治療相關淋巴細胞增多CLL患者的評價標準有所調整），以及Lugano非霍奇金淋巴瘤分類標準評估SLL患者的緩解。經研究者和IRC評估的ORR採用預先規定的分級評估檢驗，首先評估非劣效性，隨後評估優效性。

研究的關鍵次要終點包括無進展生存期（PFS）和房顫或房撲事件發生率；其他次要終點包括持續緩解時間（DoR）、總生存期（OS）以及不良事件發生率。今年4月，百濟神州宣佈了該研究的最終緩解評估結果，經IRC確認，澤布替尼顯示了優於伊布替尼的ORR。

【生科股】百濟神州彈8%　上季收入增1.2倍至3億美元　季內淨虧損擴大兩成至5.7億美元

【生科股】百濟神州抗癌藥百澤安赴美BLA申請遭延遲　因疫情旅行限制阻礙FDA核查

記者：譚志偉

港股 中國概念股 ADR 百濟神州（06160）

上一篇文章

【港元滙價】金管局今晨承接約117億港元沽盤　8月以來最大額　銀行體系結餘將跌穿1100億（不斷更新）

下一篇文章

【港股夜期+ADR】夜期收市跌83點　滙豐ADR高港1.5%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國經濟數據】美國9月PPI 8.5%　超預期　30年按揭固定利率升至6.81厘
【美國經濟數據】美國9月PPI 8.5%　超預期　30年按揭固定利率升至6.81厘
【美股收市】美PPI超預期　議息紀錄憂高通脹　道指跌28點
【美股收市】美PPI超預期　議息紀錄憂高通脹　道指跌28點
【恒指夜期+ADR】夜期跌149點　阿里美股低2.7%　中概股指數曾挫5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌149點　阿里美股低2.7%　中概股指數曾挫5%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期收市跌83點　滙豐ADR高港1.5%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期收市跌83點　滙豐ADR高港1.5%（不斷更新）
【騰訊股價】騰訊曾跌2%破底穿250元　千個買盤排隊撈貨一沖即散
【騰訊股價】騰訊曾跌2%破底穿250元　千個買盤排隊撈貨一沖即散
【英鎊危機】英倫銀行促養老基金完成重整：計劃只餘3天　業界冀起碼多兩周
【英鎊危機】英倫銀行促養老基金完成重整：計劃只餘3天　業界冀起碼多兩周
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款