▲ 【中概股】百濟神洲ADR高港21% 白血病藥試驗優於對手

百濟神州 （06160） ADR抽升20.6%，收報151.3美元，相當於91.36港元，較港收市價76.8元高19%。百濟神洲發布通告，在全球3期ALPINE試驗的一項終期分析中，經獨立評審委員會（IRC）及研究者評估，百悅澤（澤布替尼）對比億珂（伊布替尼），取得無進展生存期（PFS）的優效性結果。澤布替尼總體耐受性良好，本次分析顯示的安全性結果與既往報告中一致。

百濟神州血液學首席醫學官Mehrdad Mobasher表示，這一積極結果進一步充實了臨床證據，驗證了澤布替尼有潛力為慢性淋巴細胞白血病（CLL）這一難治疾病的患者帶來新的希望。這項PFS終期分析顯示，澤布替尼在無進展生存期和總緩解率方面相較伊布替尼具有優效性。

百濟神州在美國遞交用於治療成人CLL或小淋巴細胞淋巴瘤（SLL）患者的新適應症上市許可申請目前正在審評中，FDA對該項申請做出決定的目標時間為2023年1月20日。

ALPINE試驗，是一項隨機、全球3期臨床試驗（NCT03734016），旨在評估百悅澤（澤布替尼）對比億珂（伊布替尼），用於治療既往經治的復發或難治性慢性淋巴細胞白血病（CLL）/小淋巴細胞淋巴瘤（SLL）患者的效果。

在該試驗中，共入組了652例患者（其中60%在歐洲入組，17%在美國入組，14%在中國入組，9%在紐西蘭和澳大利亞入組），患者被隨機分為兩組，一組接受澤布替尼（160mg，口服，每日兩次）治療，另一組接受伊布替尼（420mg，口服，每日一次）治療，直至患者出現疾病進展或不可接受的毒性。

該試驗的主要終點是總緩解率（ORR），並預先假設澤布替尼非劣於伊布替尼。在針對ORR的分析中，研究者及獨立評審委員會（IRC）基於國際慢性淋巴細胞白血病工作組（iwCLL）指導原則（2008年修訂版）評估CLL患者的緩解（但針對治療相關淋巴細胞增多CLL患者的評價標準有所調整），以及Lugano非霍奇金淋巴瘤分類標準評估SLL患者的緩解。經研究者和IRC評估的ORR採用預先規定的分級評估檢驗，首先評估非劣效性，隨後評估優效性。

研究的關鍵次要終點包括無進展生存期（PFS）和房顫或房撲事件發生率；其他次要終點包括持續緩解時間（DoR）、總生存期（OS）以及不良事件發生率。今年4月，百濟神州宣佈了該研究的最終緩解評估結果，經IRC確認，澤布替尼顯示了優於伊布替尼的ORR。

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記者：譚志偉