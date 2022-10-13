▲ 【美國加息】聯儲局會議紀錄：通脹高得令人無法接受 需要維持更嚴格的政策立場

聯儲局9月議息會議紀錄顯示，聯儲局官員對通脹的速度仍感到驚訝，他們預期利率維持上升，直至價格下降。不過，多位與會者同時指出，現時環球經濟及金融環境高度不確定之中，需要進一步調整收緊政策的速度，以達到減輕對經濟前景產生負面影響的風險。

聯邦公開市場委員會成員指出，目前通脹仍然高得令人無法接受，遠高於聯儲局2%的長期通脹目標，而近日通脹數據普遍高於預期，而且通脹下降的速度比他們之前預期的還要慢，因此需要維持更嚴格的政策立場，以達到最大就業及價格穩定的目的，目前通脹沒有絲毫減弱的跡象，因而需要提高對利率的評估，以達到目標。

加息將令勞動市場「放鬆」及人工下調

與會者認為，通脹是由供應鏈問題驅動，這些問題不僅限於商品，還包括勞動力短缺，而加息將令勞動市場「放鬆」及人工下調。他們普遍相信，經濟需要減慢，才令通脹冷卻，當局下調經濟預測，預期GDP以年率計2023年僅增長1.2%，較2021年疫後復甦時期大幅下降。

儲局官員指，加息步伐會在某個時間會放緩，而當聯邦基金利率達到足夠限制的水平後，將會維持一段時間，待有足夠證據證明通脹會回落至2%的目標。

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記者：譚志偉