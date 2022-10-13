▲ 【美國加息】儲局會議紀錄：通脹高得無法接受

聯儲局9月議息會議紀錄顯示，儲局官員對通脹的速度仍感到驚訝，他們預期利率維持上升，直至價格下降。

儲局加息0.75厘的討論中，認為通脹尤其是對美國低收入人仕造成損失。

與會者認為，委員會需要維持更嚴格的政策立場，以達到最大就業及價格穩定的目的。他們進一步指出，通脹遠沒有絲亳減弱的迹象，因而需要提高對利率的評估，以達到目標。

多位與會者指出，尤其是在現時環球經濟及金融環境高度不確定之中，需要進一步調整收緊政策的速度，以達到減輕對經濟前景產生負面影響的風險。

與會者觀察到通脹仍然高得令人無法接受，遠高於委員會2%的長期目標。與會者認為，最近的通脹數據普遍高於預期，相對地，通脹下降的速度比他們之前預期的還要慢。

定利率的聯邦公開市場委員會成員指出，經濟需要減慢，以令通脹冷卻，他們下調經濟預測，除了GDP以年率計增速為0.2%外，2023年僅1.2%，較2021年疫後復甦時期大幅下降。

他們認為，通脹是由供應鏈問題驅動，這些問題不僅限於商品，還包括勞動力短缺。官員們樂觀預期，加息將令勞動市場「放鬆」，以及令人工下調。

與會者判斷未來幾年通脹壓力將逐漸消退。

最後，聯邦公開市場委員會批准其連續第三次加息0.75厘，將聯邦基金利率提高至3至3.25厘。市場普遍預計11月初的下次會議，將批准類似規模的上漲。

官員們指出，他們認為加息步伐在某個時間會放緩，但他們沒有說明何時會出現這種情況。他們指，當聯邦基金利率達到足夠限制的水平後，將會維持一段時間，以有足夠證據證明通脹會回落至2%目標。

會議上的經濟預測摘要指出，最終利率會在4.6厘，市場預期儲局明年初將加息到這水平，然後維持利率直到年底。

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記者：譚志偉