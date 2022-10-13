【內房危機】世茂逾17億人幣 出售南京項目45%股權

被指出現資金壓力的內房世茂集團(00813)再度出售資產。集團公布，旗下兩間全資附屬公司同意向獨立第三者買方出售銷售股份，相當於項目公司南京萬智源置業45％註冊資本，第二賣方並同意向買方轉讓銷售債權的權利，總代價為17.5億元人民幣。項目公司為一家物業發展公司並持有位於南京的綜合混合用途物業發展項目。於出售事項完成後，集團將不再於項目公司擁有任何權益。

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世茂表示，項目公司的主要業務為發展位於中國南京市棲霞區堯化街道興智科技城的綜合混合用途物業發展項目。視乎最終審計，預期集團將會變現出售虧損約1.4億元人民幣。進行出售事項為降低公司負債的其中一項措施，出售所得款項擬用於償還集團境內債務，有助於推進集團項目復工復產。

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南京項目買家蕪湖信思達投資合夥企業的普通合夥人及執行事務合夥人，為信達資本管理公司。其有限合夥人為中國信達資產管理股份（01359）及五礦國際信託有限公司。五礦國際信託的最終實益擁有人為五礦資本股份（滬：600390）。

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