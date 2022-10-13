▲ 【新能源】天寶冀研發更高功率電動車充電裝置 擴大越南廠房避中美貿易戰

近年各界均致力推動新能源及電動車業務，以達至減排目標。本地老牌電源解決方案供應商天寶集團 （01979） 積極研發5G智能手機電源市場，內地手機品牌OPPO的VOOC閃充為天寶出品。天寶集團行政總裁洪光椅接受本報訪問指，其5G手機電源及自2019年起研發「綠色出行」相關產品，儲能系統容量分別達2000及3000瓦特。

除對準手機市場外，天寶亦有參與電動車相關業務，如生產新能源汽車充電樁核心充電模組、便攜式電動汽車充電槍。蜆殼（Shell）亦與天寶簽署合作協議，集團可使用Shell品牌於自主研發產品上，如新能源汽車手提充電槍及便攜儲能箱產品。

新能源業務佔集團整體收入不足10%

洪光椅指，目前新能源業務佔集團整體收入不足10%，產品研發開支佔集團總收入3.3%，其研發團隊涉約400人，日後仍有相當大發展空間。集團正積極研發更高功率的新能源汽車充電裝置、汽車電子等高端組件和產品，有望為市場帶來更省時、節能、安全及具成本優勢的充電設備。

除新能源業務外，集團亦開拓電源、充電、儲能以外電子製造解決方案，近日已成功獲智能控制器解決方案的訂單，並計劃於年內將生產地點擴展至越南的基地進行試產。

現時天寶產品同時於亞馬遜（美：AMZN）及京東（美：JD）上架，美國為主要市場之一。洪光椅指，在中美貿戰下已作兩手準備，集團於四川達州、匈牙利、越南均設廠房，而惠州新廠房將於2023年投產。

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記者：宋佩恩