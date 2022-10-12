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【內房危機】深圳據報有公寓項目六折促銷　地產代理：開發商要回籠資金

Hot Talk 22:56 2022/10/12

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【內房危機】深圳據報有公寓項目六折促銷　地產代理：開發商要回籠資金

據財聯社報道，深圳樓市成交低迷，近日樓盤打折促銷的情況擴散至全城，有公寓更打出六折優惠。報道指，京基水貝時代廣場項目一名置業顧問稱，該項目備案價為每平方米7.2萬元人民幣（1平方米等於10.76平方英呎）（約78,795港元），開發商上月底調整售價，單價調至每平方米4.6萬元人民幣（約50,341港元）起，中間樓層單價每平方米約在5萬元人民幣（約54,719港元），相當於在備案價基礎上打六至七折。

置業顧問解釋，行情不好，之前一直賣不出，成交量很低，惟開發商有回款需求，遂調整所有單位價格。

報道指，不止京基水貝時代廣場，深圳目前折扣促銷樓盤明顯增加，且折扣力度明顥加大，部分樓盤售價已打八折，是近幾年當地樓市促銷案例較鮮見。有資深業內人士稱，為求去化，大多數在售樓盤減價促銷，以坪山、光明、龍崗最凸出，而目前深圳二手樓調降兩至三成較為普遍，臨深新盤介乎六至八折也非常多。

業界：深圳推盤量顯升　去化率下降

報道引述中原地產華南區總裁兼深圳中原總經理鄭叔倫認為，近期深圳推盤量明顯在增加，但開盤去化率不斷下降，開發商要回籠資金，價格必須讓步。

國家高端智庫研究員宋丁認為，深圳之前推出一些經濟激勵政策，間接帶動部分高質樓盤成交，但在未推出新的樓市利好政策情況下，深圳樓市遠未達到整體回暖程度，而自前年深圳加大住宅用地供應力度，新樓供應已較充裕，市場成交情況關鍵要看需求，現時需求依舊沒起色。

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編輯：胡學能

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